الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية

رعى أمير منطقة الرياض حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية، حيث ألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما للتعليم، مؤكداً على دور الجامعة في تطوير التعليم الرقمي ورفع جاهزية الطلبة للمنافسة محلياً ودولياً.

في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2026، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج 1800 طالب وطالبة من ال جامعة السعودية الإلكترونية ، الذين حصلوا على درجات البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 1447هـ، في مسرح ميادين بالدرعية.

استقبله عند وصوله إلى مقر الحفل، رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الجامعية. بدأ الحفل برفع النشيد الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين. ألقى الخريجون كلمة شكر فيها الأمير فيصل بن بندر على رعايته لهذا الحفل، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بتتويج مسيرتهم العلمية، مؤكدين أن هذه اللحظة هي ثمرة الجهود التي بذلوها طوال سنوات دراستهم، في سبيل اكتساب المعرفة وخدمة الوطن والقيادة.

ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للتعليم والبحث والابتكار. أشار الدكتور مرضي إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية، منذ تأسيسها، تبنت نموذجاً تعليمياً متقدماً يجمع بين التعليم الحضوري والتقنيات الرقمية، مما ساهم في تطوير التجربة التعليمية ورفع جاهزية الطلبة للمنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

هنأ رئيس الجامعة الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً أهمية استثمار ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية. بعد ذلك، شاهد الأمير فيصل بن بندر فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على جهود وإنجازات الجامعة في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى عرض حي بعنوان (رحلة طالب)، يعكس مسيرة الطالب من القبول حتى التخرج. اختتم الحفل بتكريم الخريجين وتقطيع الكعكة الاحتفالية، ثم التقاط الصور الجماعية.

هذا الحفل يأتي في إطار جهود الجامعة السعودية الإلكترونية لتعزيز دورها في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التعليم والبحث العلمي. كما يعكس هذا الحفل التزام الجامعة بتطوير برامجها الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تعليمية مرنة للطلاب من مختلف أنحاء المملكة.

ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الجامعة إلى تعزيز مكانتها كمرجع تعليمي رائد في مجال التعليم الإلكتروني، وتقديم خدمات تعليمية متميزة تلبي تطلعات الطلبة وتخدم المجتمع





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جسر جوي لإجلاء رعايا الجزائر العالقين في إسطنبولأعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، إقامة جسر جوي لإجلاء قرابة 1800 مواطن من رعاياها العالقين بإسطنبول التركية؛ جراء توقُف الرحلات الجوية بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

Read more »

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011قفزت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مقتربة من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما عززت زيادات حادة...

Read more »

حي تاريخي في 'إيلازيغ'.. يخلده فنان تركي بالحفر على الخشبعمد الفنان التركي فاتح باقير لتخليد ذكريات وتاريخ الحي الذي يسكن فيه بولاية إيلازيغ شرقي البلاد عبر نقش صورها القديمة على الخشب باقير المقيم في حي خربوط شرع في مشروع لنقش صور لحيّه على الخشب نظرا لما تتميّز به هذه الصور من تاريخ يعود إلى ما قبل 1800 عاما

Read more »

غرفة الخرج: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيحغرفة_الخرج: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيح

Read more »

1800 جولة رقابية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان1800 جولة رقابية في المسجد_الحرام خلال شهر رمضان صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »

ضبط 1800 كيلوجرام من الخضروات والفواكه الفاسدة بالدمامضبط 1800 كيلوجرام من الخضروات والفواكه الفاسدة بـ الدمام صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »