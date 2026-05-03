الأهلي يكتسح الأخدود برباعية نظيفة في دوري روشن

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الأخدود بأربعة أهداف نظيفة في الجولة 31 من دوري روشن، مؤكدًا جاهزيته للمرحلة الحاسمة من الموسم. لاعبو الأهلي يعبرون عن سعادتهم بالانتصار والتعويض عن الخسارة أمام النصر.

حقق النادي الأهلي السعودي فوزًا عريضًا ومستحقًا على ضيفه الأخدود بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا الانتصار يعزز من موقف الأهلي في جدول الترتيب ويؤكد جاهزيته الكاملة للمرحلة الحاسمة من الموسم، حيث يسعى الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في المباريات المتبقية. المباراة شهدت أداءً قويًا من لاعبي الأهلي، الذين قدموا عرضًا ممتعًا نال استحسان الجماهير الحاضرة في الملعب، بالإضافة إلى المتابعين عبر شاشات التلفزيون. الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل كان بمثابة رد قوي على التعثر الأخير أمام النصر، وإثباتًا لقدرة الفريق على استعادة توازنه والعودة إلى المسار الصحيح.

أعرب لاعبو الأهلي عن سعادتهم الكبيرة بالفوز، مؤكدين أنهم دخلوا المباراة بعزيمة وإصرار على تحقيق الانتصار، وتقديم أداء يليق باسم النادي وتاريخه العريق. صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي، بارك جماهير النادي على هذا الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن الفريق كان حريصًا على التعويض عن الخسارة أمام النصر، وإسعاد الجماهير التي وقفت بجانب الفريق في جميع الظروف.

وأضاف أبو الشامات أن الأهلي لم يخسر أي مباراة على أرضه في جدة منذ 15 مباراة، وهذا يعكس قوة الفريق وصلابته عندما يلعب أمام جماهيره. من جانبه، عبر الإيفواري فرانك كيسيه، الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالانتصار، مؤكدًا أن الفريق استعاد توازنه بسرعة بعد الخسارة أمام النصر. وأشار كيسيه إلى أن الفريق يعمل كمنظومة متكاملة، وأن الجهاز الفني يقوم بعمل كبير في تجهيز جميع اللاعبين، وهذا هو سر النجاح الذي يحققه الفريق.

وأوضح كيسيه أنه دائمًا جاهز لمساعدة الفريق في أي مركز يحتاجه المدرب، سواء في الدفاع أو الوسط أو حتى الدعم الهجومي. الفوز على الأخدود يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة المباريات المتبقية في الدوري، حيث يسعى الفريق لتحقيق أقصى استفادة من هذه المباريات لتحسين موقعه في جدول الترتيب. الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب يركز حاليًا على تجهيز اللاعبين للمباريات القادمة، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة.

الأهلي يدرك أن المنافسة في الدوري هذا الموسم قوية جدًا، وأن كل نقطة مهمة في تحقيق الهدف المنشود. الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على صنع الفارق في أي مباراة، وهذا يعطي الفريق ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق النتائج الإيجابية. الجماهير الأهلاوية تتطلع إلى رؤية فريقها يقدم أداءً قويًا في المباريات المتبقية، وتحقيق الفوز في جميع المباريات، والوصول إلى أفضل مركز ممكن في جدول الترتيب.

هذا الفوز يثبت أن الأهلي قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري، وأن الفريق يمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. الأهلي يواصل رحلته نحو القمة، ويضع نصب عينيه تحقيق الإنجازات والألقاب





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي الأخدود دوري روشن كرة القدم السعودية صالح أبو الشامات فرانك كيسيه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المنتخب الروسي يتأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم لكرة اليد 'مصر 2021'حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على حساب نظيره السلوفيني بنتيجة 31-25 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير.

Read more »

31 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع وزارة النقل | صحيفة المواطن الإلكترونية31 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع وزارة النقل أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (31) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للجنسين،

Read more »

ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون

Read more »

الإمارات تقلص عدد دول التأشيرة إلى 31 دولة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالإمارات تقلص عدد دول التأشيرة إلى 31 دولة قلص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لحامله إلى 31 دولة فقط.

Read more »

31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

Read more »

«تكوين»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 29.53% من رأس المالأعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أمس، انخفاض الخسائر المتراكمة من 42% في 31 ديسمبر الماضي إلى 29.53% في 31 مارس الماضي، من رأس مال الشركة الحالي البالغ 764.6 مليون ريال.

Read more »