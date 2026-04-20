الأمم المتحدة: مقتل 277 طفلاً في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة المئات من الأطفال اللبنانيين منذ مارس الماضي، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في ظل الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

كشفت منظمة الأمم المتحدة في حصيلة مأساوية جديدة عن حجم الخسائر البشرية الفادحة التي لحقت بالأطفال في لبنان، وذلك نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ الثاني من شهر مارس الماضي. وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة بنيويورك، أن التقارير الموثقة تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 277 طفلاً وإصابة أكثر من 700 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما يعكس استهدافاً مباشراً للمدنيين وتفاقماً في الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

وأشار دوجاريك إلى أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية قابلة للارتفاع في ظل استمرار القصف العنيف الذي يطال مناطق متفرقة، مؤكداً أن الأطفال هم الأكثر عرضة للتبعات النفسية والجسدية لهذا النزاع الدموي. إلى جانب الخسائر في الأرواح، سلط المتحدث الأممي الضوء على المعاناة اليومية التي يواجهها النازحون اللبنانيون، حيث يعيش مئات الآلاف منهم في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة داخل مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأوضح أن هؤلاء النازحين يكافحون من أجل البقاء في ظل نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية الأساسية، والمواد الغذائية الضرورية، وهو ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق إذا لم يتم التدخل الدولي العاجل. وأكد دوجاريك أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تواصل مهامها في رصد الانتهاكات الميدانية، وتراقب عمليات القصف والنسف الممنهج الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في قرى وبلدات جنوب لبنان، مشدداً على أن الوضع الميداني لا يزال يفتقر إلى الاستقرار ويعاني من هشاشة أمنية بالغة. وتشير البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس الماضي قد خلف دماراً واسعاً، حيث ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 2387 شهيداً، بينما تجاوز عدد الجرحى 7602 مصاب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون نسمة من ديارهم هرباً من جحيم الغارات الجوية والعمليات البرية. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، إلا أن الجانب الإسرائيلي عمد إلى خرق هذا الاتفاق في مناسبات عديدة عبر عمليات قصف استهدفت مناطق مأهولة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا وتدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم. ومع استمرار الاحتلال في بسط سيطرته على مساحات واسعة من جنوب لبنان، تتزايد المخاوف الدولية من تعمق الأزمة الإنسانية وتوسع رقعة النزاع، وسط دعوات متكررة بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين الذين يدفعون ضريبة هذه الحروب المستمرة دون أفق سياسي واضح للحل أو التهدئة الدائمة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

