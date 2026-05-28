الأطفال الجريئون يتقنون اتخاذ قرارات آمنة بسرعة أكبر في الحياة الواقعية

دراسة من كندا والنرويج تُظهر أن المخاطرة المدمجة في اللعب تساعد الأطفال على تحسين قدراتهم على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات سريعة وآمنة في مواقف الحياة اليومية.

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريتيش كولومبيا الكندية وكلية الملكة مود النرويجية أن الأطفال الذين يجرؤون على المخاطرة في اللعب يطورون قدرة أسرع على اتخاذ قرارات آمنة في مواقف الحياة الواقعية.

شمل البحث أكثر من 361 طفلاً نرويجياً و63 طفلاً كندياً تتراوح أعمارهم بين سبع إلى أحد عشر عاماً، مع توزيع متساوٍ تقريباً للجنسين. طُلب من المشاركين أداء مهمتين عبر تقنية الواقع الافتراضي باستخدام سماعات رأس، بحيث تم محاكاة بيئات ألعاب فيديو داخل صالة رياضية حقيقية.

في المهمة الأولى تم إنشاء مسار توازن افتراضي يتضمن عوارض وأعمدة على أربع مستويات ارتفاع، بدءاً من سطح مستوي ثم تصاعداً إلى ارتفاعات تصل إلى 1.5 متر، ما استدعى من الأطفال القفز أو تخطي العوارض في بيئة تحاكي خطر فقدان التوازن والسقوط. أما المهمة الثانية فكانت تمثّل عبور شارع محاكى فيه حركة مرور متزايدة تدريجياً؛ حيث تم تعديل كثافة وسرعة السيارات والدراجات لتصبح 5 أمتار في الثانية، مع إمكانية ظهور المركبات من اتجاه واحد ثم من اتجاهين، ما يفرض على الطفل اتخاذ قرار الوقت المناسب للعبور دون التعرض للصدمة.

تم ضبط مستويات الخطر بحيث تقل مع انتظار الطفل للعبور، ويُعتمد نجاح المهمة على إما عبور الطفل بنجاح أو وقوعه في حادث. أظهرت النتائج أن الأطفال الذين أظهروا جرأة أكبر في تسلق العواريب وتجاوز المخاطر كانوا أسرع في تقييم الوقت الآمن لعبور الشارع، دون اللجوء إلى خيارات أكثر خطورة. ومع ذلك، سجّلت الفئة التي لعبت بخطر أعلى معدلات سقوط أعلى في البيئة الافتراضية، ما يعكس دور التجربة المتكررة في تعزيز الوعي بالحدود الشخصية وقدرة التكيف.

كان الاختلاف واضحاً بين الأطفال النرويجيين والكنديين؛ فالنرويجيون أبدوا استعداداً أكبر لتجربة المخاطر، وهو ما يعزى إلى سياسات التعليم النرويجي التي تشجع الأنشطة الميدانية والاستقلالية خارج أسوار المدارس، إضافة إلى تقبل الآباء والمعلمين لتعرض الطفل لإصابات جسدية بسيطة. بالمقابل، أظهر الآباء الكنديون حذراً أكبر تجاه سلامة الأطفال، ربما نتيجة للظروف المناخية القاسية والتعرض لإصابات شتوية على الجليد. وأكد الباحثون أن حماية الأطفال لا تعني إقصاء المخاطرة، بل الاستفادة منها كأداة تربوية تُنمِّي مهارات التفكير النقدي وإدارة المخاطر.

أوصت الدراسة الآباء بخلق مساحات لعب غير مقيدة زمنيًا ومكانية، تسمح للأطفال بحرية التجربة والاختيار، مع إتاحة فرص للخطأ والفشل المتعمد في بيئات آمنة نسبياً. توضح الآلية الثلاثية لتعزيز الاستعداد للمخاطرة: الأولى هي الاستعداد العاطفي للمغامرة، والثانية هي تقييم المخاطر من خلال التفكير المعرفي، والثالثة هي التعامل الفعلي مع المخاطرة عبر الفعل البدني.

من خلال دمج هذه العناصر، يُمكن للعب الخارجي أن يُسهم في تنمية الذكاء العاطفي والاجتماعي والمرونة النفسية لدى الصغار، وتطبيق الدروس المستفادة في مواقف حياتية متنوعة بعيداً عن السقوط البسيط الذي لا يترك آثاراً طويلة الأمد.





