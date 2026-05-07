الأسواق الآسيوية بين طفرة التكنولوجيا وآمال السلام المتقلبة مع إيران

تقرير مفصل حول انتعاش الأسهم والعملات الآسيوية بقيادة سامسونج بفضل الذكاء الاصطناعي وآمال الاتفاق الأمريكي الإيراني، مع رصد تذبذب أسعار النفط العالمية.

شهدت الساحات المالية في القارة الآسيوية حالة من الانتعاش القوي والمفاجئ خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث سيطرت حالة من التفاؤل الحذر على المستثمرين مدفوعة ببروز آمال جديدة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقد أدى هذا التطور السياسي المأمول إلى إطلاق موجة صعود جماعية شملت العملات والأسهم على حد سواء، حيث ساهم تراجع حدة القلق الجيوسياسي في تحفيز رالي ضخم، خاصة في قطاع أشباه الموصلات الذي يعد العصب الحيوي للصناعات التكنولوجية الحديثة. هذا الزخم دفع مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية إلى تسجيل مستويات قياسية تاريخية غير مسبوقة، مما أعاد الروح إلى العملات الآسيوية التي عانت طويلاً من الضغوط الناتجة عن ارتفاع فواتير استيراد الطاقة خلال فترات النزاع والتوتر.

وفي خطوة وصفت بالتاريخية، قفز سهم شركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة وصلت إلى 14.4 في المائة، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز حاجز التريليون دولار، لتصبح بذلك ثاني شركة آسيوية تحقق هذا الإنجاز المالي الضخم بعد شركة تي أس إم سي التايوانية. ويعود هذا الارتفاع الصاروخي إلى ما يعرف بالدورة الفائقة للذكاء الاصطناعي، حيث يراهن المستثمرون بشكل مكثف على تحسن الأرباح المستقبلية الناتج عن التوسع العالمي في البنية التحتية لمراكز البيانات.

كما ساهمت شركة إس كي هاينكس في تعزيز هذا الصعود بنسبة 6.5 في المائة، لترفع مكاسب المؤشر الكوري منذ بداية عام 2026 إلى أكثر من 75 في المائة. وعلى الصعيد السياسي والميداني، تركت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق شامل مع طهران أثراً إيجابياً فورياً على شهية المخاطرة في الأسواق.

وبمجرد إعلان واشنطن عن تعليق عمليات مرافقة السفن في مضيق هرمز مؤقتاً كبادرة حسن نية، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، مما خفف بشكل مباشر من الضغوط التضخمية التي كانت ترهق الدول الآسيوية المستوردة للخام. وفي هذا السياق، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى أقوى مستوياته منذ فبراير، بينما سجل الرينغيت الماليزي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، واستعادت الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني توازنهما بعد تراجعات حادة.

ويرى المحللون الماليون أن هذه الإشارات نحو السلام قد خففت من وطأة التكاليف الباهظة لاستيراد الطاقة، والتي كانت قد دفعت بمعدلات التضخم في دول مثل تايلاند والفلبين إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. وأكد خبراء في مايبانك أن هذه التطورات قد هدأت الأسواق من جديد، ووفرت نافذة من الأمل بأن جميع الأطراف المعنية تسعى بجدية لتحقيق سلام دائم يقلل من احتمالية وقوع صدمات عرض مفاجئة تضر بالنمو الاقتصادي في القارة الآسيوية.

ولم تكن سيول وحدها الرابحة، بل سجلت الأسهم التايوانية أعلى إغلاق لها بزيادة 0.9 في المائة، فيما حققت بورصات تايلاند والهند مكاسب ملموسة، مما يؤكد أن قطاع التكنولوجيا بات الملاذ الأكثر جذباً في ظل انحسار المخاطر العسكرية. ومع ذلك، لم يستمر هذا التفاؤل المطلق طويلاً، حيث بدأت الأسواق في يوم الخميس تشهد تحولاً في الاتجاهات مع عودة الشكوك للظهور مجدداً.

فقد ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى بنحو دولار واحد في التعاملات المبكرة، حيث تعافت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 102.15 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.20 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات للرئيس ترمب أشار فيها إلى أن الوقت ما زال مبكراً جداً لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، بالإضافة إلى تصريحات لمسؤول إيراني وصف المقترح الأمريكي بأنه أقرب إلى قائمة أمنيات منه إلى واقع ملموس.

هذا التباين في الرؤى أعاد حالة من عدم اليقين إلى الأسواق، مما جعل المحللين في شركة نيسان للأوراق المالية يتوقعون بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة حتى تتضح معالم القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين. وبالتوازي مع هذه التقلبات، ظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تشير إلى قفزة مقلقة في ضغوط سلاسل الإمداد العالمية خلال أبريل، مما يضيف عبئاً جديداً على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق منفصل، أطلق مصرف سوريا المركزي استراتيجية طموحة للأعوام 2026-2030 لتعزيز الاستقرار المالي، بينما أعلنت وزارة المالية الروسية عن توجهها لشراء عملات أجنبية من السوق لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما يشير إلى تحولات استراتيجية في إدارة الاحتياطيات النقدية العالمية وسط مشهد اقتصادي يتسم بالتعقيد الشديد والتداخل بين السياسة والاقتصاد





