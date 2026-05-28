الأخضر يبدأ تدريباته التكتيكية وسعود عبدالحميد يلحق بالبعثة بعد أزمة جواز السفر

انطلق معسكر المنتخب السعودي في نيويورك استعداداً لكأس العالم 2026، مع تأخر لحاق سعود عبدالحميد بسبب سرقة جواز سفره في أمستردام. في السياق ذاته، يستعرض التقرير أداء نادي نيوم في موسمه الأول.

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي في مدينة نيويورك الأميركية، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026 .

وتشهد التدريبات تركيزاً تكتيكياً تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس والجهاز الفني المساعد، حيث اشتملت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي على تمارين الإحماء وتمرير الكرة وتمارين مصغرة قبل التطبيقات التكتيكية. ولم تكتمل الصفوف بغياب الحارس نواف العقيدي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي حتى التعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، ويتضمن مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم السبت المقبل على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي. وفي تطور لافت، أعلن اللاعب سعود عبدالحميد إنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرة بعد مشكلة طارئة تعرض لها في أمستردام أثناء عودته إلى الوطن، حيث تعرضت مركبته الخاصة لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أثناء وجوده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية من بينها جواز السفر.

وقد تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة. وعبر اللاعب عن شكره وتقديره لسفارة المملكة في هولندا والاتحاد السعودي على الاهتمام والمتابعة منذ اللحظة الأولى، قائلاً: هيّا بنا إلى كأس العالم. وأكدت مصادر أن اللاعب سيغادر إلى أميركا لكنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة الودية أمام الإكوادور نظراً لحاجته إلى الراحة بعد رحلة سفر شاقة.

على صعيد آخر، يبرز نادي نيوم كأحد المشاريع الرياضية الطموحة في دوري المحترفين السعودي، رغم إنهائه موسمه الأول في المركز الثامن برصيد 45 نقطة. ويكشف الأداء العام للنادي عن اعتماده أساساً قوياً لمشروع رياضي طويل الأمد، وسط تحديات واجهت فريقاً يخوض تجربته الأولى بين كبار الدوري.

ودخل نيوم الموسم بطموحات كبيرة مدعومة بعمل إداري وتنظيمي واضح بقيادة الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ وإشراف رئيس النادي مشاري المطيري، ونجح في بناء منظومة احترافية خلال فترة زمنية قصيرة على مستوى البنية الإدارية والتعاقدات الفنية. وعلى الرغم من التذبذب في النتائج والمستويات خلال فترات عديدة من الموسم، إلا أن الفريق قدم في بعض المباريات شخصية فنية قوية أمام كبار الدوري وأظهر قدرة واضحة على المنافسة، خصوصاً في المواجهات التي اعتمد فيها على التنظيم والانضباط التكتيكي.

ويعد المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه أحد أبرز العناوين الرئيسية في مشوار هذا الموسم، ليس فقط من الناحية الفنية بل أيضاً بسبب تصريحاته المثيرة في عدد من المؤتمرات الصحافية، مما أثار التساؤلات حول قناعاته الفنية واستقرار المشروع داخل الفريق. ورغم التحديات، يظل نيوم نموذجاً للطموح السعودي في تطوير الرياضة وتحقيق نتائج تنافسية على المدى البعيد





