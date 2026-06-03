الأرجنتين تتصدر قائمة المنتخبات الأكثر فوزًا بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم

إحصائية حديثة تكشف أن الأرجنتين أصبحت الدولة الأكثر خوضاء للمباريات التي حُسمت بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، حيث خاضت سبع مباريات وفازت في ستة، بينما حافظت ألمانيا وكرواتيا على سجل مثالي خالٍ من الهزائم.

حقق المنتخب الأرجنتين ي recordًا استثنائيًا في تاريخ بطولة كأس العالم ل كرة القدم من حيث المباريات التي حُسمت ب ركلات الترجيح ، حيث خاض seven مباريات انتهت بهذه الطريقة، وفاز في ستة منها، بينما خسر مرة واحدة فقط.

هذه الخسارة الوحيدة كانت أمام المنتخب الألماني في ربع نهائي نسخة 2006 في ألمانيا، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1 قبل أن تخسر الأرجنتين بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح. شهدت المشاركات السابقة للأرجنتين في البطولة العديد من المواجهات الحاسمة بركلات الترجيح، مثل الفوز على يوغوسلافيا وإيطاليا في مونديال 1990، وإنجلترا في 1998، وهولندا في نصف نهائي 2014.

وفي النسخة الأخيرة بكأس العالم 2022 في قطر، أكدت الأرجنتين هيمنتها في هذا المجال عبر الفوز على هولندا في ربع النهائي وفرنسا في النهائي بركلات الترجيح. في المقابل، حافظت منتخبات ألمانيا وكرواتيا على سجل مثالي خالٍ من الهزائم في ركلات الترجيح، حيث فاز كل منهب في أربع مباريات من أصل أربع شاركا فيها. بينما حققت البرازيل الفوز في ثلاث من أصل خمس مباريات وصلت إلى ركلات الترجيح، وفرنسا فازت في مباراتين من أصل خمس.

على الجانب الآخر، عانت بعض المنتخبات الأوروبية الكبرى من سجل سلبي في ركلات الترجيح، حيث فازت إسبانيا مرة واحدة فقط من أصل خمس مباريات، بينما فازت إنجلترا وإيطاليا وهولندا مرة واحدة فقط من أصل أربع مباريات لكل منها. في نسخة قطر 2022، وصلت خمس مباريات إلى ركلات الترجيح: اثنتان للأرجنتين واثنتان لكرواتيا، إضافة إلى مواجهة المغرب وإسبانيا في دور الـ16.

كما كشفت الإحصائيات أن عشرة منتخبات لم تحقق أي فوز عبر ركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، منهم اليابان والمكسيك ورومانيا التي خسرت مباراتين، بالإضافة إلى يوغوسلافيا وغانا وسويسر伎 وتشيلي واليونان وكولومبيا والدنمارك التي خسرت مباراة واحدة لكل منها





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