الأردن والكويت والبحرين تتصدى لهجوم جوي إيراني في تصعيد خطير

تصدت أنظمة الدفاع الجوي في الأردن والكويت والبحرين لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية، في إطار رد إيراني على ضربات أمريكية.

أعلنت القوات المسلحة الأردن ية، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي ال إيران ية باتجاه منطقة الأزرق، حيث توجد قاعدة جوية أمريكية. وجاء في بيان وكالة الأنباء الأردن ية بترا أن منظومات الدفاع الجوي الأردن ية تعاملت مع الأهداف المعادية بنجاح، مؤكدة أن العمليات العسكرية مستمرة لحماية الأجواء الأردن ية.

هذا التصعيد يأتي في سياق المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت طهران أنها استهدفت أربعة أهداف مهمة في المنطقة، بما في ذلك حظائر مقاتلات F-35 في الأردن ومركز القيادة والسيطرة الأمريكي في الأزرق. ويأتي ذلك ردا على ضربات أمريكية سابقة ضد مواقع إيرانية، والتي بررتها واشنطن بحادثة إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في الخليج. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران تحت بند الدفاع عن النفس، مما ينذر بتوسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

في السياق نفسه، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو مصدرها. ودعت القوات المسلحة الكويتية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن مقاتلي القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شنوا هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، في محاولة لتعطيل الملاحة البحرية في الخليج.

وتأتي هذه التحركات الإيرانية في إطار استراتيجية ردع شاملة تهدف إلى إظهار قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. وقد أعرب مسؤولون عسكريون في الدول الثلاث عن قلقهم من احتمالية توسع الاشتباكات لتشمل أراضيهم بشكل مباشر، مطالبين بتنسيق عربي مشترك لمواجهة هذه التهديدات. من جهته، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية حادثة إسقاط المروحية الأمريكية، لكنه تعهد بالرد على إيران بشكل قوي.

وفي مؤشر على حجم التوتر، أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية أن قصف القواعد الأمريكية في المنطقة يأتي ردا على الاعتداءات على مدن إيرانية الجنوبية، مؤكدا أن الرد سيكون حاسما. كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الجيش الإيراني سيوجه ضربة قاسية للعدوان الأمريكي الذي تم تحت ذريعة إسقاط المروحية.

وفي ضوء هذه التطورات، تدعو التحليلات إلى ضرورة احتواء الأزمة عبر قنوات دبلوماسية، مع الإشارة إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة، خاصة مع انخراط دول عربية مثل الأردن والكويت والبحرين في مواجهة مباشرة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وتظل الأنظار متجهة نحو ردود فعل المجتمع الدولي، فيما تستعد القوات الأمريكية في المنطقة لأي طارئ، وسط ترقب لإعلان إيران عن مزيد من العمليات الهجومية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأردن الكويت البحرين إيران الدفاع الجوي

United States Latest News, United States Headlines