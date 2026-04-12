الأردن وسوريا: نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية وبناء شراكة استراتيجية

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع سوريا خلال استقباله الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون وتحويل العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

دعا العاهل الأردن ي الملك عبد الله الثاني ، الأحد، إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الجمهورية العربية السورية، مؤكداً على أهمية بناء شراكة استراتيجية شاملة تحقق المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة الأردن ية عمان، الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية ل مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن و سوريا ، برئاسة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، شدد الملك على ضرورة المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات، بما يخدم التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين. وأشار العاهل الأردني إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة، معتبراً ذلك أساساً لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أعرب الملك عبد الله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأردن المستمرة لتعزيز العلاقات مع سوريا، وتجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، والعمل على استعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين. تعكس هذه الدعوة التزام الأردن بدعم الاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. \بدأت أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، بحضور وزيري خارجية البلدين، في وقت سابق من يوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر أعمال المجلس ليوم واحد. ويشارك في هذه الاجتماعات وفدان وزاريان يمثلان ما يقرب من 20 قطاعاً مختلفاً، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتركز الاجتماعات على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى شراكة استراتيجية شاملة، تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والأمنية، والثقافية، والاجتماعية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تصفير الأزمات الحدودية وتنشيط الشراكات البينية، وتجاوز تداعيات السنوات الماضية، حيث يمثل مجلس التنسيق الأعلى حجر الزاوية في استراتيجية البلدين لتحقيق هذا الهدف. وتعد هذه الاجتماعات فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتطوير آليات جديدة للتعاون. وقد تم الاتفاق على تأسيس مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في أبريل/نيسان من عام 2025، وعقد الاجتماع الأول في الثاني من مايو/أيار من العام نفسه، مما يؤكد على جدية البلدين في تعزيز التعاون الثنائي. هذه الاجتماعات تأتي في سياق حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. \تشكل هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على رغبة البلدين في طي صفحة الماضي وبناء مستقبل مشرق، يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. يعكس هذا التوجه الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في تجاوز الخلافات والعمل سوياً من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. ويمثل هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ويشجع على بناء علاقات إيجابية بين الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك. تسعى الأردن وسوريا إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل حركة السلع والأفراد، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البلدان إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الأردن وسوريا سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يشهد فيه العالم تحديات متزايدة، مما يجعل من الضروري تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة





