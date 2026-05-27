الأسواق تترقب محادثات واشنطن وطهران وبيانات التضخم لتقييم حركة الذهب والنفط

تتجه أنظار المستثمرين إلى مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، حيث استقرت أسعار الذهب وتراجع النفط في ظل حالة من الترقب الحذر.

تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع تطورات حاسمة على صعيدين رئيسيين: المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن مستقبل مضيق هرمز ، وبيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي، مثل نائب الرئيس فيليب جيفرسون وعضو مجلس المحافظين ليزا كوك، للحصول على إشارات حول خفض أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الجوهري لشهر أبريل، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الخميس المقبل.

على صعيد أسواق الذهب، استقرت أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات الأربعاء عند حوالي 4504.95 دولار للأوقية للمعاملات الفورية، مع ترقب المستثمرين لأي اختراق في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الماكرو العالمي في منصة تاتستيلايف، إن الاتجاه العام يميل نحو الهبوط لكن الأسواق تمر بفترات تماسك طويلة، مضيفاً أن التركيز ينصب على ما إذا كان سيتم تحقيق انفراجة في القصة الأميركية الإيرانية.

وأشار إلى أن مخاطر التضخم وتحركات سوق السندات سحبت الاهتمام عن العوائد المباشرة للذهب، متوقعاً أن ينخفض المعدن الأصفر إلى نطاق 3700-3800 دولار بحلول نهاية العام إذا استمر الاتجاه الهبوطي. كما انخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 76.83 دولار، والبلاتين بنسبة 0.9% إلى 1941.12 دولار، بينما استقر البالاديوم عند 1379.44 دولار. وفي أسواق النفط، تراجعت الأسعار لتسجل خسائر بعد مكاسب قوية بلغت 4% في الجلسة السابقة، مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات.

فقد انخفض خام برنت بنسبة 1.43% إلى 98.16 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.77% إلى 92.23 دولار. وجاء الانخفاض عقب ضربات عسكرية أميركية جديدة بالقرب من مضيق هرمز، والتي وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار المعلن في أبريل الماضي.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بضعة أيام، مع إشارات إيجابية حول إحراز تقدم نحو اتفاق أولي لإعادة فتح المضيق الحيوي الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يضغط على الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات التضخم





