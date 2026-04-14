الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بشأن جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات يوم الثلاثاء، مستفيدة من المكاسب التي تحققت في وول ستريت، بينما استمرت أسعار النفط في الانخفاض، مدفوعة بآمال متزايدة في إمكانية إجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة و إيران بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ سبعة أسابيع. انعكس هذا التفاؤل على أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة، حيث سجلت قفزات قوية، مع ترقب المستثمرين لتهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل.

في كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة، متجاوزًا حاجز الـ6000 نقطة. في هونغ كونغ والصين، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، على الرغم من البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت نموًا في الصادرات بنسبة 2.5 في المائة فقط خلال شهر مارس. في تايوان وأستراليا، سجل مؤشر تايكس التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة في حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، مما دفع الأسواق إلى التركيز على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشارت إلى استعداد بلاده للتفاوض، حيث صرح: 'تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر'.

تراقب الأسواق العالمية عن كثب تأثيرات صدمة الطاقة العالمية الناتجة عن الاضطرابات في الملاحة في مضيق هرمز، والذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج العالمي من النفط. أدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، دعا محافظ بنك اليابان إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك. في سياق متصل، حذر محلل في مركز أبحاث متخصص في مجال الطاقة من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. هذا القلق يأتي في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد.

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، حيث تراجعت المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات الناجمة عن الحصار الأميركي لمضيق هرمز. يعزى هذا الانخفاض إلى المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى احتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.86 دولار، أو 1.87 في المائة، لتصل إلى 97.50 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.25 دولار، أو 2.27 في المائة، ليصل إلى 96.83 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش. تجدر الإشارة إلى أن كلا المؤشرين القياسيين قد شهدا ارتفاعًا في الجلسة السابقة، حيث صعد خام برنت بأكثر من 4 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 في المائة، بعد بدء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

أعلن الجيش الأميركي أن حصاره لمضيق هرمز سيمتد شرقًا إلى خليج عُمان وبحر العرب، بينما أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينتين عادتا أدراجهما في المضيق مع بدء سريان الحصار. في المقابل، هددت إيران باستهداف موانئ في دول الخليج بعد انهيار محادثات السلام في إسلام آباد. صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كي سي إم ترايد، أنه على الرغم من تعثر محادثات السلام، إلا أن الرئيس ترمب تمكن من تهدئة ارتفاع أسعار النفط من خلال الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحوار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا، في حين أكد رئيس الوزراء الباكستاني استمرار الجهود المبذولة لخفض التوتر.

يقدر محللو بنك إي إن زد أن حوالي 10 ملايين برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام قد سُحبت بالفعل من السوق، محذرين من أن الحصار الأميركي المطوّل قد يؤدي إلى تقليص شحنات النفط الخام بمقدار 3 إلى 4 ملايين برميل يوميًا إضافية. أكد بنك إي إن زد في مذكرة لعملائه أن التوازن الدقيق في السوق وحده كافٍ للحفاظ على أسعار خام برنت مرتفعة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسهم الآسيوية النفط إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines