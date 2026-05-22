الأسواق العالمية تتأرجح بين مكاسب الأسهم ومخاوف التوترات الجيوسياسية

تقرير مفصل حول ارتفاع الأسهم الآسيوية والأوروبية بالتزامن مع صعود أسعار النفط نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على وول ستريت والعملات.

شهدت الأسواق المالية الآسيوية حالة من الانتعاش الملحوظ خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث قادت مكاسب وول ستريت المحدودة موجة من التفاؤل في الشرق الأقصى. وقد برز مؤشر نيكي 225 الياباني كأحد أقوى الرابحين، حيث قفز بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى مستوى 63,352.44 نقطة، وهو ارتفاع جاء بالتزامن مع صدور تقارير اقتصاد ية تشير إلى تباطؤ التضخم في اليابان ليصل إلى أدنى مستوياته في غضون أربع سنوات خلال شهر أبريل، مسجلاً 1.4 في المائة، وذلك على الرغم من الضغوط التصاعدية التي فرضها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، صعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 25,685.65 نقطة، بينما حقق مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، في حين سجلت الأسواق الأسترالية والتايوانية والهندية مكاسب متفاوتة، مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين الذين يراقبون عن كثب تطورات الاقتصاد العالمي ومسارات التضخم. وعلى صعيد أسواق الطاقة، استمرت أسعار النفط في مسارها التصاعدي مدفوعة بحالة من الغموض والتوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع إيران.

وقد أدت الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي لنقل النفط والغاز عالمياً، إلى تراجع حركة الشحن بشكل كبير مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي. هذا الوضع دفع خام برنت، المعيار العالمي، للارتفاع بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 104.08 دولار للبرميل، وهو رقم يعكس قفزة هائلة مقارنة بسعره الذي كان يحوم حول 70 دولاراً قبل الأزمة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 97.25 دولار للبرميل.

وأشار محللون من بنك آي إن جي إلى أن الأسواق تظل في حالة ترقب شديد لأي تقدم ملموس في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدين أن حالة عدم اليقين لا تزال هي السمة السائدة، خاصة مع تعثر الجهود التشريعية في الكونغرس الأمريكي لإجبار الإدارة على الانسحاب من الحرب. أما في وول ستريت، فقد سجلت الأسهم مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.6 في المائة، بينما حقق ناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة.

ومن المثير للاهتمام تراجع أسهم شركة إنفيديا بنسبة 1.8 في المائة رغم نتائجها الفصلية القوية التي تجاوزت التوقعات بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسره بعض المحللين بأن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية أو أن السوق قد استوعب الأخبار مسبقاً. وفي المقابل، انتعشت أسهم شركات الطيران مثل ساوث ويست وأميركان إيرلاينز نتيجة التذبذب في أسعار الوقود، بينما حققت شركة رالف لورين قفزة نوعية بنسبة 13.9 في المائة بعد نتائج مالية مبهرة.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت أسواق السندات تراجعاً في عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.56 في المائة، مما خفف من حدة المخاوف التضخمية التي سادت في بداية الأسبوع. وفي القارة الأوروبية، سلكت الأسهم مساراً صاعداً يوم الجمعة، حيث استمد المستثمرون تفاؤلهم من مؤشرات أولية تشير إلى إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار وجود خلافات جوهرية حول ملفات شائكة.

وفي سوق العملات، استمر الدولار الأمريكي في قوته مقابل الين الياباني ليصل إلى 159.02 ين، بينما شهد اليورو تراجعاً طفيفاً أمام العملة الأمريكية. وبشكل عام، يظهر المشهد المالي العالمي حالة من الصراع بين القوى الاقتصادية الإيجابية المتمثلة في نمو قطاعات التكنولوجيا والنتائج الفصلية للشركات، وبين الضغوط السلبية الناجمة عن الحروب والتوترات السياسية التي ترفع تكاليف الطاقة وتزيد من مخاطر التضخم العالمي، مما يجعل الأسواق في حالة حساسية مفرطة تجاه أي خبر سياسي أو اقتصادي جديد





