الأردن ولبنان ومصر تتصدر قائمة المدخنين في العالم العربي وسط ارتفاع نسب التدخين في الصين

أبرزت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن نسبة المدخنين في الأردن ولبنان ومصر تتجاوز 30 بالمئة، بينما تستحوذ الصين على ثلث مدخني العالم. سرد التقرير مواقف قادة دوليين إزاء التدخين وخيارات علاجية للمساعدة على الإقلاع.

تشير أحدث إحصاءات منظمة ال صحة العالمية إلى أن الأردن و لبنان ومصر يتصدّرون قائمة الدول العربية من حيث نسبة المدخنين. في لبنان تتراوح النسبة بين 34 و46 بالمئة، ما يعكس انتشارًا واسعًا بين مستخدمي السجائر والنرجيلة.

في الأردن تتجاوز نسبة المدخنين البالغين 41 بالمئة، أي ما يقارب نصف السكان، بينما في مصر تبلغ النسبة 34 بالمئة. رغم أن معدلات التدخين العالمية شهدت تراجعًا بنحو 26 بالمئة خلال السنوات الأخيرة بفضل حملات التوعية وارتفاع أسعار منتجات التبغ، فإن هذه الانخفاضات لم تمس كثيرًا دول المنطقة العربية، حيث لا يزال استهلاك السجائر مرتفعًا. لا يقتصر هذا الظاهرة على العالم العربي فحسب، بل تمتد إلى دول أخرى، إلا أن الصين تظل المتصدرة على المستوى العالمي.

يقدّر عدد المدخنين الصينيين بنحو 300 مليون شخص، أي ثلث مدخّني العالم، وتبلغ مبيعات التبغ السنوية هناك 2.4 تريليون سيجارة. تعزى هذه الأرقام إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار السجائر وضعف التحذيرات الصحية على العبوة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تضمن عائدات مالية ضخمة من قطاع التبغ. وفي ظل ذلك، يبرز تناقض ملحوظ عندما يقود الرئيس الصيني شي جين بينغ حملات لمكافحة التدخين علنًا، بينما تفيد تقارير استخبارية بأنه ما زال يدخن سرًا.

بينما تتجلى أمثلة القادة الدوليين الذين اتخذوا موقفًا واضحًا ضد التدخين في سيرة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي أعلن عن تعافيه الكامل من إدمان السجائر باستخدام العلكة البديلة للنيكوتين ودعم عائلته، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا، الذي انقلب على عادة مدونية استمرت لخمسين عامًا بعد معاناة صحية حادة. كذلك يبرز دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يرفض التدخين نهائيًا ويُشجع الزوار والمسؤولين على توقيع تعهدات الإقلاع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منع التدخين في محيطه وراعي تشريعات تحظر التدخين في الأماكن العامة منذ 2013.

لمن يرغبون في الاقتراب من قصة نجاح هؤلاء القادة، تتوفر اليوم حلول متعددة تساعد على الإقلاع عن التدخين. يمكن الاعتماد على لصقات النيكوتين للعلاج طويل الأمد، أو على علكة النيكوتين، أقراص المص أو بخاخات الأنف كخيارات قصير الأمد. وتكمن الفعالية في معرفة المواقف والأفكار التي تحفز الرغبة في التدخين، مثل الاستراحات الجماعية في العمل، مما يسمح للمدخن بالتحكم في رغبة النيكوتين قبل تفجرها.

إن الوعي بالمحفزات الداخلية وخطوات الإقلاع المدروسة يمكن أن تحول مسارًا صحيًا للعديد من المدخنين في الوطن العربي والعالم، وتحد من العبء الصحي والاقتصادي المتراكم بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين





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