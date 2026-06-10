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الأخضر السعودي يختتم التحضيرات للمونديال بتعادل سلبي مع السنغال ورسائل تطمينية من البريكان والمفرج

رياضة News

الأخضر السعودي يختتم التحضيرات للمونديال بتعادل سلبي مع السنغال ورسائل تطمينية من البريكان والمفرج
المنتخب السعوديكأس العالم 2026فراس البريكان
📆6/10/2026 3:16 AM
📰aawsat_News
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فراس البريكان يؤكد استيعاب اللاعبين للتكتيك الجديد رغم ضيق الوقت، وفهد المفرج يشكر القيادة ويدافع عن غياب التفاعل مع الجماهير بعد المباراة الأخيرة

اختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة استعدادًا ل كأس العالم 2026 بمواجهة ودية ضد السنغال انتهت بالتعادل السلبي. أكد المهاجم فراس البريكان أن ضيق الوقت لم يمنع اللاعبين من استيعاب أفكار الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب اليوناني دونيس، مشيرًا إلى تطور الأداء في المباريات الودية.

وأضاف أن الفريق خاض ثلاث مباريات ودية قوية وظهرت شخصيته الفنية، مؤكدًا ثقة اللاعبين في قدراتهم بعد معسكر إعدادي شاق استمر 22 يومًا. وبشأن الأجواء الحرارة، قال البريكان إن اللاعبين معتادون عليها بسبب لعبهم في جدة. من جانبه، أكد فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بالمنتخب، أن "الأخضر" لا participar في المونديال فقط بل يسعى لتحقيق نتائج تليق بالجماهير، معتبرًا أن الدعم الملكي ووزارة الرياضة واتحاد القدم كان له الأثر الكبير.

كما تعليقًا على عتب بعض الجماهير لعدم توجه اللاعبين للتصور معهم بعد المباراة، قال المفرج إن اللاعبين توجهوا لغرفة الملابس للاستعداد للرحلة الطويلة بالحافلة، وواعدًا بأخذ الأمر في الاعتبار مستقبلًا

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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 فراس البريكان فهد المفرج مباراة ودية السعودية السنغال

 

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