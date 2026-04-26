الأردن ينطلق في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.. الأضخم في تاريخ المملكة

الأردن يبدأ تنفيذ مشروع ضخم لتحلية ونقل المياه، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.8 مليار دولار، يهدف إلى تأمين 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب بحلول عام 2030.

يشهد الأردن تنفيذ مشروع تاريخي يعد الأضخم في تاريخ المملكة، وهو مشروع الناقل الوطني للمياه ، والذي يهدف إلى توفير إمدادات مائية مستدامة لسد احتياجات البلاد المتزايدة.

هذا المشروع الضخم ليس مجرد مبادرة لتلبية الطلب الحالي على المياه، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن المائي، يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة. يتضمن المشروع تحلية كميات كبيرة من مياه البحر، تصل إلى حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، ونقلها عبر شبكة أنابيب تمتد لمسافة 450 كيلومتراً، مع استخدام تقنيات ضخ متطورة قادرة على رفع المياه إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر.

هذا الإنجاز الهندسي يتطلب خبرات عالمية وتقنيات حديثة، وهو ما يجسده التعاون الدولي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. تتولى شركتان مصريتان رائدتان، وهما المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، أعمال البناء في المشروع، بينما تتولى أوراسكوم أيضاً مهام التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من التنفيذ. هذا التعاون يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر، ويؤكد على الدور المحوري للشركات المصرية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع ائتلافاً فرنسياً يتكون من شركة ميريديام، التي تمثل المستثمر الرئيسي بنسبة 90%، وشركة سويز، التي تقدم خبراتها الفنية بنسبة 10%. يتكفل هذا الائتلاف بتمويل وتطوير المشروع، بينما تقوم شركات مقاولات دولية متخصصة بتنفيذ الأعمال الإنشائية، إلى جانب شركات متخصصة في التشغيل والصيانة. وتصل التكلفة الرأسمالية للمشروع إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية 5.8 مليارات دولار.

من المتوقع أن يتم تأمين التمويل اللازم بحلول شهر يوليو القادم، ليبدأ العمل في الإنشاء والحفر خلال فصل الصيف. هذا المشروع يمثل فرصة استثمارية كبيرة، ويدعم النمو الاقتصادي في الأردن من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القطاعات المرتبطة بالمياه والطاقة. يهدف مشروع الناقل الوطني للمياه إلى تأمين حوالي 40% من احتياجات الأردن من مياه الشرب، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه رسمياً بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع في تعزيز الأمن المائي في المملكة، يؤكد مدير المشروع، صدام خليفات، أن المشروع لا يمثل حلاً نهائياً لأزمة المياه في الأردن، ولكنه سيوفر إمدادات مائية كافية لتلبية احتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً. لذلك، يشدد على ضرورة التفكير في مشاريع استراتيجية إضافية في المستقبل لضمان استدامة الموارد المائية. وقد شهد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، مؤخراً توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية الخاصة بالمشروع، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

يعتمد المشروع على استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة صديقة للبيئة، مما يجعله نموذجاً للتنمية المستدامة. هذا المشروع ليس مجرد مشروع مياه، بل هو مشروع شامل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في الأردن، ويساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن هذا المشروع يمثل علامة فارقة في تاريخ الأردن، ويعكس رؤية قيادته الحكيمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه وضمان مستقبل مزدهر للبلاد





