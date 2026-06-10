الأرجنتين تبدأ الدفاع عن لقبها في كأس العالم بفوز تحضيري على أيسلندا وقلق من إصابات اللاعبين

تحضيرات منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2026 تشهد عودة ميسي بعد الإصابة وتسجيله هدفًا وصناعة آخر، بينما تتلقى ضربة بغياب باليردي، والمدرب سكالوني يؤكد ثقته في جاهزية الفريق防守.

تستعد الأرجنتين حاملة اللقب لخوض غمار كأس العالم 2026 بهدف الدفاع عن لقبها الذي حصلت عليه في قطر قبل أربع سنوات. Tris_subtitle شهدت الاستعدادات الأخيرة للفريق الأرجنتين ي بعض التقلبات، خاصة فيما يتعلق بالنجم ليونيل ميسي ، الذي عانى من إصابة في وتر أخيل قدمه اليسرى خلال مباراة مع إنتر ميامي، مما أجبره على الغياب عن المباراة التحضيرية ضد هندوراس.

ومع ذلك، فقد تمكن ميسي من العودة للمشاركة في المباراة التحضيرية الأخيرة ضد أيسلندا في أوبورن بولاية ألاباما الأمريكية، حيث لعب حوالي عشرين دقيقة وسجل هدفًا من ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر، مما ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-0. Byrd_subtitle شهدت المباراة تغييرات عديدة في تشكيلة الأرجنتين، حيث gave الفرصة للعديد من اللاعبين البدلاء لإثبات جدارتهم، خاصة فالنتين باركو الذي سجل الهدف الافتتاحي، ولوتارو مارتينيز الذي سجل الهدف الثاني بعد دخوله الملعب، وتياغو ألمادا الذي سجل الهدف الثالث.

وقال المدرب ليونيل سكالوني إنه يريد التأكد من جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق البطولة، وأبدى ثقته فيdepth القوي للفريق. وتلقى产品_category الأرجنتين ضربة أخرى بغياب المدافع ليوناردو باليردي بسبب إصابة في عضلة الساق، لكنها لا تزال تعتمد على مجموعة من اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز. ستخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في كأس العالم ضد الجزائر في ليل 16 إلى 17 يونيو ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا النمسا والأردن.

وفي سياق منفصل، بثت قناة رياضية فيلمًا وثائقيًا عن المنافسة الشهيرة بين ميسي وكريستيانو رونالدو قبل أيام من انطلاق المونديال. كما تطرق التغطية إلى ذكريات مأسية للأرجنتين في كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث خسرت أمام ألمانيا بنتيجة 1-7 في نصف النهائي.

وفي خبر آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، بحجة ارتباطه بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يصبح أول صومالي يدير مباريات في تاريخ المونديال





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