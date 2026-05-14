الأسهم الأمريكية تبلغ قمم تاريخية وتفاؤل دبلوماسي يهدئ مخاوف إمدادات النفط في مضيق هرمز

تحليل شامل لصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية، واستقرار أسعار النفط عقب لقاء ترمب وشي جين بينج، مع رصد للتحديات الأمنية المستمرة في مضيق هرمز وتأثيرها على التجارة العالمية.

سجلت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قفزات تاريخية غير مسبوقة في ختام تعاملاتها الأخيرة، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية عند مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزخم قوي من قطاع التكنولوجيا الذي استمر في قيادة النمو.

وقد شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7501.64 نقطة، في حين حقق مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز بشكل كبير على شركات التكنولوجيا والابتكار، زيادة بنسبة 0.88% ليصل إلى 26635.83 نقطة. ولم يكن مؤشر داو جونز الصناعي بعيداً عن هذا الركب، إذ ارتفع بنسبة 0.75% ليغلق عند 50067.99 نقطة.

ويعزو المحللون هذا الصعود إلى حالة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين نتيجة البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، بالإضافة إلى حالة الترقب والانتظار لنتائج اللقاء الدبلوماسي رفيع المستوى الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة بكين، وهو اللقاء الذي يأمل العالم أن يفتح آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي. أما على صعيد أسواق الطاقة العالمية، فقد اتسمت حركة أسعار النفط بنوع من الاستقرار النسبي عند التسوية، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع طفيف بنسبة 0.09% لتصل إلى 105.72 دولارات للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي زيادة بنسبة 0.15% ليغلق عند 101.17 دولار للبرميل.

وجاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق نتيجة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز. وقد ساهمت التقارير الواردة من وسائل إعلام إيرانية رسمية، والتي أكدت عبور نحو 30 سفينة للمضيق، في تخفيف حدة القلق جزئياً لدى المتداولين، رغم أن هذه الأعداد لا تزال ضئيلة جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تصل إلى 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الصراع في فبراير الماضي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق بدقة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث يسود تخوف من أن يؤدي رفع الفائدة لمواجهة التضخم إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة. وفي سياق التطورات الجيوسياسية، نقل البيت الأبيض تفاصيل هامة عن الاجتماع الذي عقد في بكين، حيث اتفق الرئيسان ترمب وشي على ضرورة ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام التدفق الحر للطاقة، باعتباره شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.

وفي لفتة دبلوماسية لافتة، أشار الرئيس الصيني إلى أن رؤية نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً يمكن أن يسيرا في مسارين متوازيين دون تصادم، مما يشير إلى رغبة متبادلة في تهدئة الصراعات التجارية والسياسية. كما كشف البيت الأبيض عن اهتمام الصين بزيادة وارداتها من النفط الأمريكي لتقليل اعتمادها الاستراتيجي على الممرات المائية المضطربة مثل مضيق هرمز، وهو تحول جذري بالنظر إلى أن بكين توقفت عن استيراد الخام الأمريكي منذ مايو 2025 بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة.

هذا التوجه يعكس رغبة صينية في تنويع مصادر الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد بعيداً عن مناطق النزاع المسلح. وعلى الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، لا تزال المخاطر الأمنية في منطقة الخليج العربي قائمة وبقوة، مما يبقي الأسواق في حالة من الحذر الشديد. فقد تزامنت أنباء عبور بعض السفن الصينية واليابانية، مثل ناقلة النفط العملاقة التي تحمل نفطاً عراقياً وناقلة تابعة لمجموعة إنيوس اليابانية، مع وقوع حوادث أمنية مقلقة.

فقد أعلنت السلطات عن غرق سفينة شحن هندية كانت تنقل الماشية من أفريقيا إلى الإمارات قبالة السواحل العمانية، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادثة خطيرة تمثلت في صعود أفراد غير مصرح لهم على متن سفينة راسية في ميناء الفجيرة الإماراتي وتوجيهها قسراً نحو إيران. هذه الأحداث المتناقضة تضع الاقتصاد العالمي أمام معادلة صعبة، حيث يتصارع التفاؤل الدبلوماسي بين واشنطن وبكين مع الواقع الميداني المتوتر في أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعل أسعار النفط والأسهم عرضة لتقلبات مفاجئة بناءً على أي تطور أمني جديد في المنطقة





