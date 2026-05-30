الأخضر السعودي يختتم تحضيرات الودية أمام الإكوادور قبل إعلان قائمة كأس العالم 2026

المنتخب السعودي يُنهي معسكراً تدريبياً في نيويورك استعداداً لوديته ضد الإكوادور، مع تعزيز التشكيلة بدعوة حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي، في أجواء حماسية قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال.

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته للودّية المرتقبة أمام منتخب الإكوادور في ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي، في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026 .

جاء هذا اللقاء كاختبار حاسم قبل إعلان القائمة النهائية المكوّنة من 26 لاعباً، وأتاح للمدرب اليوناني جورجوس دونيس أن يضع لمساتٍ فنية أولية على تشكيلته في ظل أجواءٍ حماسية تحت أشعة شمس نيويورك. خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت في مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، خضع اللاعبون لسلسلةٍ من التمارين اللياقية والتمريرية قبل أن يخوضوا تمارينًا تكتيكيةً شملت مناورات على ثلث مساحة الملعب، ما ساهم في صقل الفعالية الجماعية للمنتخب واستعراض دوافع اللاعبين قبل المواجهة.

تجسدت حماسة الجمهور في شارع فيري، أحد أعرق الشوارع المحيطة بالملعب، حيث ارتفع عددٌ كبير من الملصقات الدعائية التي تروّج للودية بين المنتخبين، وتجمّع فيه الجالية الإكوادورية إلى جانب المشجعين السعوديين ليتبادلوا الشعارات والأعلام في جوٍ احتفاليٍ مبكّر. وقد أُعطي للملعب والحيّان المجاورين أجواءً مفعمة بالحيوية، إذ أن المتاجر والمطاعم الإكوادورية استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار الذين أبدوا شغفهم بالمباراة المرتقبة، ما أضاف بُعدًا ثقافيًا إلى التحضيرات الرياضية.

وفي خطوةٍ إضافية لتعزيز جاهزية الأخضر، عاود المدرب دونيس استدعاء حارس مرمى النادي الأهلي عبد الرحمن الصانبي للانضمام إلى المعسكر في نيويورك، ما يعكس رغبة الجهاز الفني في إتاحة جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة. يُذكر أن هذه الودية لا تُعدّ مجرد مباراة استعراضية، بل تمثل البروفة الأخيرة للمنتخب قبل مواجهته لأوروغواي في الاستحقاق العالمي المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصةً أخيرة لتقييم الأداء الفردي والتكتيكي للاعبين وضمان أعلى مستويات الاستعداد للمنافسات الرسمية التي ستبدأ في صيف 2026





