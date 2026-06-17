حقق المنتخب الأرجنتيني بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة سجلها النجم ليونيل ميسي، في أولى مباريات المجموعة العاشرة. وتميزت المباراة بأهداف ميسي الثلاثة والتي شكلت احتفالا مثاليا له بمناسبة خوضه المباراة الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم بعد أربعة أعوام من التتويج باللقب.

حقق المنتخب الأرجنتين ي بقيادة نجمه ليونيل ميسي بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم ل كرة القدم ، حيث تغلب على المنتخب الجزائر ي بثلاثية نظيفة في أولى جولات المجموعة العاشرة يوم الأربعاء.

وواصل ميسي تألقه redemption Campions Argentina, but we continue rewriting in Arabic as required. الجزء الأول من المباراة شهدت فرصا متبادلة بين الفريقين. حاول المنتخب الأرجنتيني فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، وقدموا أول محاولة في الدقيقة الرابعة عندما صوب لاوتارو مارتينيز كرة برأسه لكن الحارس الجزائري لوكا زيدان تصدى لها، مع إشارة الحكم إلى تسلل.

بعد ذلك، في الدقيقة الثامنة، تسلل هدفا لكل منتخب بداعي التسلل، حيث تلقى فارس شايبي تمريرة من إبراهيم مازة وسدد الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو. تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 17 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، حيث تلقى رودريغو دي بول كرة طولية من منتصف الملعب، تقدم بها وسدد كرة قوية أحرزت الهدف الأول. وواصلت الأرجنتين ضغطها الهجومي، لكن الحارس زيدان وقف حائلا دون عدة فرص محققة.

في المقابل، حافظ المنتخب الجزائري على تركيزه ونجح في تعزيز حضوره من حيث الاستحواذ على الكرة، ومارس ضغطًا هجوميا متواصلا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثًا عن التعادل، وهدد شايبي المرمى أكثر من مرة. في الشوط الثاني، أجرى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عدة تغييرات لتعزيز خط الوسط والهجوم، حيث دخل ناويل مولينا بديلا عن غونزالو مونتييل. وأتيحت فرصة خطيرة للأرجنتين في الدقيقة 51، لكن ميسي سدد كرة فوق العارضة، ثم تصدى زيدان لكرة خطيرة من مارتينيز في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 55، أشرك سكالوني خوليان ألفاريز ونيكولاس غونزاليس بدلًا من لاوتارو مارتينيز وتياغو ألمادا. وسجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 60 بعد اقدام أليكسيس ماك أليستر كرة قوية تصدى لها الحارس زيدان لكنها ارتدت towards ميسي الذي تابعها بتسديدة في الشباك. ورد المدرب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش بإجراء ثلاثة تغييرات في الدقيقة 64، حيث دخل حسام عوار ومحمد أمين عمورة ورياض محرز بدلًا عن هشام بوداوي وأمين جويري وأنيس حاج موسى.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 عندما انطلق وسدد كرة قوية، ولكن زيدان تألق في التصدي لها. وبعد ذلك، شارك نيكولاس باز بديلا عن ميسي في الدقيقة 80. ورغم التبديلات العديدة التي أجراها مدرب الجزائر، لم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين 3-0.

هذا الفوز شكل احتفالا مثاليا لميسي، حيث خوض مباراته الدولية رقم 200 مع المنتخب الوطني، والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، Impact four years after winning the title defend his legacy and inspire his team. وتؤكد الثلاثية على قدرة الأرجنتين على مواصلة المشوار بقوة نحو الحفاظ على اللقب، بينما تواجه الجزائر صعوبة في تحقيق نتيجة إيجابية في مجموعتها.

بشكل عام، قدمت المباراة أداءً قويًا من قبل الأرجنتين، خاصة من ناحية الهجمات المرتدة السريعة والتسديدات من خارج المنطقة، في حين اعتمدت الجزائر على الضغط العالي والتحول السريع للهجمة. وكانت تقنية الفيديو Played role in canceling two offside goals in the first half for both sides. بهذا الفوز، تتصدر الأرجنتين المجموعة العاشرة مؤقتًا بثلاث نقاط، بينما تبقى للجزائر مهمة صعبة في المباريات القادمة لتحقيق الفوز أو التعادل ل孟子 المنافسة على التأهل. وم后悔 substitution appropriate time.

وتستمر كأس العالم بأحداث مثيرة، مع ترقب جماهير كرة القدم العالمية لمشاهدة باقي المباريات





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