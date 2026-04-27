الأردن وتركيا تؤكدان عمق العلاقات وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية الأردني مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان وإيران.

التقى وزير الخارجية الأردن ي أيمن الصفدي مع فؤاد أوقطاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي والوفد المرافق له في العاصمة الأردن ية عمان. أكد الصفدي على عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار، ووضع حد للتصعيد المتزايد في المنطقة. أوضح أوقطاي أن اللقاء مع الصفدي كان فرصة لتقييم شامل للتحديات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في فلسطين، والتوترات المحيطة بإيران، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتطورات في سوريا. كما بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، مع التركيز على مشاريع النقل التي ستربطهما، والتي اعتبرها أوقطاي ذات أهمية كبيرة للاستقرار والازدهار الإقليميين.

وأكد أوقطاي على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الدبلوماسية البرلمانية مع الأردن. وفي سياق متصل، أشار أوقطاي إلى أن التعاون بين تركيا والأردن أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة. خلال ندوة في جامعة البتراء، أكد أوقطاي على الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع تركيا والأردن، واصفاً البلدين بأنهما ركيزتا استقرار في المنطقة.

وأعرب عن ترحيبه بزيارة الملك عبد الله الثاني إلى تركيا في عام 2026، وتوقع المزيد من الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين. كما أكد على الموقف المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ عليها في صدارة الأجندة الدولية، مع رفض الإبادة الجماعية والمستوطنات غير القانونية وسياسات الاحتلال. وأشاد بدور الأردن في رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وأكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما شدد على أهمية سيادة لبنان وسوريا، والاستقرار في المنطقة. وأخيراً، دعا أوقطاي إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية بين الجامعات التركية والأردنية، وزيادة تبادل الطلاب والباحثين، مؤكداً أن مستقبل العلاقات بين البلدين يعتمد على رأس المال البشري





الأردن تركيا العلاقات الثنائية القضية الفلسطينية الشرق الأوسط التعاون الإقليمي

