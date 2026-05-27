الأحساء تسجل أعلى حرارة في تاريخ المملكة بـ47 درجة مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 10 ذو الحجة 1447هـ، حيث بلغت حاجز الـ47 درجة مئوية في محافظة الأحساء .

هذا الرقم يُعَدّ إنجازاً غير مسبوق في سجلات الحرارة اليومية للمملكة، ويُظهر التحديات المناخية المتصاعدة التي تواجهها المناطق الصحراوية في ظل تغير المناخ العالمي. وقد أشار المركز إلى أن مدينتي الرياض وبريدة سجّلتا حرارة 44 درجة مئوية، بينما ارتفعت الحرارة في عرفات والمدينة المنورة إلى 43 درجة، وسجلت مكة المكرمة ومنى 42 درجة مئوية. هذه القيم العالية جاءت في ظل موسم الحج، ما دعا الجهات المختصة إلى تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الحجاج والمتعاملين مع الطقس الحار.

وفي إطار سعيه المستمر لتوعية الجمهور وتعزيز الوعي بالمخاطر الجوية، يواصل المركز الوطني للأرصاد نشر تقاريره اليومية والتنبيهات الخاصة بالطقس. وقد تضمن التقرير توقعات مستمرة لهبوب رياح نشطة تحمل معها كميات من الغبار والأتربة، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس يتزامن مع احتفالات عيد الأضحى التي شهدتها مختلف المناطق، حيث أدّى المصلون صلاتهم في مساجدهم ومزاراتهم بمشاركة واسعة، مع التأكيد على الالتزام بالإرشادات الصحية والسلامة العامة لتفادي أي مخاطر ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وتزامناً مع هذا الوضع المناخي، شاركت المملكة العربية السعودية وفدًا مكوّنًا من عشرين جامعة سعودية في مؤتمر ومعرض نافسا الدولي 2026، حيث تم تسليط الضوء على الابتكارات العلمية والبحثية في مجال المناخ والبيئة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن حرصهما المتواصل على متابعة الوضع الجوي وتقديم الدعم اللازم للجهات العاملة على مستوى الدولة. وتُظهر جميع هذه الجهود التزام المملكة بالتحضير لموسم الحج والعيد بأعلى معايير السلامة والرفاهية، مع الحرص على توفير بيئة ملائمة للمواطنين والزوار على حد سواء





