شهد سوق الأضاحي في المملكة ارتفاعاً باهرًا في متوسط أسعار الأضاحي 2025، متجاوزاً كومة السعرات التي شهدتها في 2015، ما يعكس تأثيراً واضحاً على زخم الطلب وتكلفة الإمداد، ويعطي المستثمرين إشاعات حول فرص التوسع الإنتاجي في قطاع المواشي.

في تصاعدٍ غير مسبوق للارتفاع في الأسعار، أظهرت وزارة البيئة والموارد الطبيعية السعودية أن متوسط أسعار الأضاحي في عام 2025 بلغ مستويات أعلى منذ عام 2015، مسعًا إلى كسر سقف "الطفرة السعرية" التي شهدتها المملكة في فترة ما قبل الثورة.

بحسب تقرير وحدة التحليل المالي في"الاقتصادية"، اعتمد التحليل على بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي تمتد منذ عام 2009، ليرسم منحنى صعوديًا واضحًا يسلط الضوء على تزايد الطلب إلى جانب ارتفاع تكاليف الإمداد، وهو ما شحذ مؤشرات التضخم في قطاع المواشي، لكنه في الوقت نفسه يظهر استقرارًا ملحوظًا في سلاسل الإمداد.



يٌفَتح التقرير فصلًا جديدًا من الأسعار بحسب فئات الأغنام الجنوبيّة، فتزايد سعر الغنم النجدي أحرزارقاً صارمًا، حيث ارتفع سعره من 1391 ريالاً في عام 2021 إلى 1865 ريالاً في 2025، ما يعد ارتفاعًا نموًا ضخمًا بعائد 34٪ خلال خمسة أعوام.

يعد الغنم النجدي في العقد الأخير من الضروريات الرئيسية خلال أعياد قربان، وهو ما يحكي قصة شراء الإنفاق الكلي الذي يُعطي للمستهلكين توقفًا شرائيًا دَفع الأسعار للارتفاع. أما الغنم الحري في ظل أنه النمو الثاني في القراءة الميجابية لقد قموت، فقد ارتفع سعره من 1344 ريالاً في 2021 لـ1724 ريالاً في 2025، وهو 28٪ مقارنة بالسنة السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن سعره في عام 2009 كان يقترب 584 ريالاً قبل أن يضاعف في الصعود إلى أكثر من 1800 ريالاً في 2025، مما يعكس قفزة تحولية في الطلب والقدرة على دفع الأسعار.



أما الغنم السواكني والذي يُغطي المدى الوسطي في السوق، فقد ارتفع سعره بنسبة 19٪، خاصة من 1082 ريالاً في 2021 إلى 1286 ريالاً في 2025، وهو عبارة عن نسبة زيادة حقيقية تفوق مستويات 2015 التي كانت تحوم حول 933 ريالاً، مع إشارات إلى أنه يمثل خيارًا أكثر توازنًا استهلاكيًا.

الآن، مع ارتفاع معدلات التضخم في قطاع المواشي، يتطلب الأمر تصحيحًا لسياسات الشراء بين المشاغبل، احتجاجًا أن السعر قد ارتفع أيضًا بسبب العوامل الاقتصادية وسوء التوازن بين العلماء. لكن هذا أيضًا يعطي موقعًا واضحًا للمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية لاستثمار التوسع الإنتاجي لديها من خلال تعزيز مشاريع إنتاج الأغنام الكبيرة لتحصين السوق من ندرة الإنتاج المتنقل بين الطلب المستمر وتوكيد الأسعار بغية اختتام هيمنة على المؤشرات؟





