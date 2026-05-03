الأردن: حملة أمنية واسعة النطاق تقضي على شبكة لترويج المخدرات وتضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

نفذت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن تفكيك شبكة لترويج المخدرات في عمّان والقبض على تسعة من أفرادها وضبط كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى إحباط عدة محاولات تهريب.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردن ية عن نجاح حملة أمنية واسعة النطاق نفذتها إدارة مكافحة المخدرات على مدار أسابيع، أسفرت عن ضربة قاصمة لأحد أكبر شبكات ترويج المخدرات في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة.

الحملة، التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة حثيثة، أدت إلى القبض على تسعة أفراد متورطين في الشبكة الإجرامية، من بينهم ثلاث فتيات تم استخدامهن في عمليات التمويه والتستر على الأنشطة غير القانونية. وتمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، بما في ذلك الكريستال والحشيش والحبوب المخدرة، بالإضافة إلى مواد أخرى مقطعة ومغلفة ومجهزة للبيع. وتأتي هذه العملية في إطار جهود مستمرة تبذلها الأجهزة الأمنية الأردنية لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من خطر المخدرات.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريقاً تحقيقياً متخصصاً من إدارة مكافحة المخدرات قد باشر قبل ثلاثة أسابيع بمتابعة الشبكة الإجرامية بعد ورود معلومات حول قيامها بنشاط واسع لترويج المخدرات في العاصمة. وقد ركز الفريق على مراقبة المشتبه بهم وأصحاب السوابق الجنائية في قضايا المخدرات، وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة لتحديد هوية جميع أفراد الشبكة وأساليب عملهم.

وكشف التحقيق عن أن الشبكة كانت تعتمد على استخدام عدد كبير من المركبات التي يتم تغييرها باستمرار لتجنب اكتشافها، بالإضافة إلى استئجار شقق سكنية لاستخدامها كمخازن للمخدرات ومواقع لتوزيعها. وبعد جمع كافة المعلومات وتحديد أماكن تواجد أعضاء الشبكة، قامت القوات الأمنية بمداهمة مواقعهم في وقت متزامن، وتم القبض عليهم جميعاً بعد مقاومة محدودة من بعضهم.

وقد عثرت القوات الأمنية داخل الشقق والمركبات على كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك كيلوغرام واحد من الكريستال القاتل وثلاثة أكياس من الحشيش وآلاف الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى مواد أخرى مقطعة ومغلفة ومجهزة للبيع. وتم إحالة جميع المتهمين إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. لم تقتصر جهود مكافحة المخدرات على محافظة عمّان، بل امتدت لتشمل مختلف مناطق المملكة.

ففي قضاء الأزرق، تم رصد بالون قادم عبر الحدود وتم إسقاطه بعد متابعته، وعُثر بداخله على 97 ألف حبة مخدرة. وفي مطار الملكة علياء الدولي، تم الاشتباه بطرد قادم من إحدى الدول الأجنبية، وتبين بعد تفتيشه أنه يحوي خمسة جالونات من مادة GB المخدرة، وتم القبض على مستقبل الطرد. وفي محافظة مادبا، تم القبض على شخصين أحدهما خطر ومسلح ويعتبر من أخطر المروجين في المحافظة، وضبط بحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا وكيلوغرام واحد من الكريستال.

وفي محافظة إربد، تم مداهمة مروجين اثنين للمخدرات والقبض عليهما، وضبط بحوزتهما خمسة أكياس من الحشيش وألف حبة مخدرة. وفي مركز حدود المدورة، تم ضبط مركبة شحن كانت تخفي 14 ألف حبة مخدرة في مخبأ سري داخلها، وذلك تمهيداً لتهريبها إلى إحدى دول الجوار. وتؤكد هذه العمليات المتواصلة على التزام الأجهزة الأمنية الأردنية بمكافحة الجريمة بكل أشكالها وحماية المجتمع من خطر المخدرات





