الأخضر تحت 21 عاما يتغلب على كولومبيا 5-3 استعداداً لكأس العالم 2026

خاض المنتخب السعودي تحت 21 عاماً مباراة قوية ضد كولومبيا في بطولة تولون وانتهت بفوز كبير 5-3. في الوقت ذاته، يواصل الأخضر الأول تحضيراته لكأس العالم 2026 في معسكر أمريكي باستخدام تقنيات متطورة لمراقبة اللياقة.

trata من منتخب السعودية تحت 21 عاما، انتصر على كولومبيا بنتيجة 5-3 في بطولة تولون الدولية في فرنسا. سجل أهداف السعودية: تركي الغميل (هدفان) في الدقيقة الأولى و90+4، سعد حقوي (22)، سعود هارون (34)، إياد هوسا (48).

المدرب لويغي دي بياجو أشرك في المباراة تشكيلة ضمت عبد الرحمن الغامدي، يزن مدني، عبد العزيز السويلم، سعود هارون، سلطان العيسى، خالد عبد الجواد، إياد هوسا، عبد العزيز الفواز، عمار اليهيبي، سعد حقوي، تركي الغميل. ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس في الجولة المقبلة من البطولة. وتخوض السعودية بطولة تولون في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس، والصين، الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.

بالإضافة إلى ذلك، واصل المنتخب السعودي الأول تحضيراته للمرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 في معسكر بأوستن، تكساس. بدأت الحصة التدريبية ببرنامج لياقي في صالة الإعداد البدني لمدة 40 دقيقة ركزت على تقوية العضلات والمرونة. واستخدم الجهاز الفني أساور إلكترونية على أيدي اللاعبين لقياس المؤشرات الحيوية بدقة وتجنب الساعات الذكية الممنوعة في الالتحامات.

وبعدها انتقل اللاعبون إلى الملعب للمران الفعلي الذي استمر لغاية السادسة والربع، حيث رصدت الأحزمة الذكية التغير في معدل ضربات القلب ومستويات الإجهاد البدني عبر تدفق الدم في عضلة العضد، مما يساعد على تقييم استجابة الجسم للحمل التدريبي وتحديد سرعة الاستشفاء لتجنب الإصابات. في الوقت نفسه، واصل الحارس نواف العقيدي جلسات علاجية وتأهيلية داخل مقر المعسكر، ويحدد انضمامه للتدريبات الجماعية حسب استجابة Körper. ومن المقرر أن يخوض الأخضر حصة تدريبية مغلقة يوم الأربعاء.

وخلال الفترة الثانية من المعسكر، سيخوض السعودية مباراتين وديتين ضد بورتوريكو يوم 5 يونيو في أوستن، ثم ضد السنغال يوم 9 يونيو في سان أنطونيو. هذا وتطرقت التقارير إلى حضور-record للأندية السعودية في كأس العالم 2026 بواقع 49 لاعباً في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة. كما انضمت العداءة السعودية سارة الهلال إلى دورة الألعاب الخليجية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، spoke علي المحسن، الرئيس التنفيذي لنادي الخليج، عن مشاركة الأرباح مع الشريك الجديد لتعزيز موارد النادي والعلامة التجارية.

وشارك الثلاثي سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد العويس في مشاركة مونديالية ثالثة





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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 بطولة تولون الأخضر الإعداد البدني أساور إلكترونية

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