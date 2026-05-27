اكتمال الحركة الرابعة لقطار المشاعر المقدسة ونقل أكثر من 961 ألف حاج حتى الآن

تغطية شاملة لإنجازات قطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1447هـ، بما في ذلك اكتمال الحركة الرابعة وبدء الحركة الخامسة، مشاركة الإخلاء الطبي الجوي، حالة الطقس، وأهمية منشأة الجمرات.

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك بتمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

وبيّنت 'سار' أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب. كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 9:00 صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولًا إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهابًا وإيابًا.

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج. كما تشارك إدارة الإخلاء الطبي الجوي، التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، في موسم حج هذا العام 1447هـ بأربع طائرات للإخلاء الطبي الطارئ، مما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للحجاج.

وتشهد محطات القطار ومرافق المشاعر المقدسة تنظيمًا دقيقًا لضمان سلاسة التنقل بين المشاعر المقدسة. من ناحية أخرى، بلغت درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة نحو 44 درجة مئوية، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحجاج. وقد أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط تنظيم محكم وانسيابية واضحة في حركة الحشود، حيث وفرت الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة.

وتُمثل منشأة الجمرات بمشعر منى أحد أكبر المشروعات الهندسية والتنظيمية في المشاعر المقدسة، حيث صُممت وفق منظومة متكاملة لإدارة حركة الحشود وضمان سلامة الحجاج، خاصة خلال رمي الجمرات





