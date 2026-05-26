أعلن المركز العام للنقل عن اكتمال تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في موسم حج 1447هـ، قبل التوقيت المُحقق في موسم حج 1446هـ بساعتين.

أعلن المركز العام للنقل، الذراع التنفيذي لل هيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة ، عن اكتمال تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في موسم حج 1447هـ .

وتم هذا التقدّم الزمني قبل التوقيت المُحقق في موسم حج 1446هـ بساعتين، ويُعكس الأثر التراكمي للتحسينات التشغيلية التي يطبّقها سنويًا ضمن منظومة الهيئة الملكية لخدمة ضيوف الرحمن. وشملت عمليات التصعيد ثلاثة أنماط من النقل: الحافلات الترددية، والنقل التقليدي، وقطار المشاعر المقدسة، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج. وتم تنفيذ عمليات التصعيد وفق الجداول الزمنية المحددة، عبر تكامل منظومة النقل والتنسيق المستمر بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يعكس الانضباط الذي تشهده حركة التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأكد المركز على نجاح خطة التصعيد إلى عرفات، والذي يأتي -بتوفيق الله- ثم بتكامل الجهود بين الجهات العاملة في منظومة الحج، ورفع الجاهزية التشغيلية، والالتزام بالخطط المعتمدة، بما يُسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يُسر وطمأنينة





