اكتشاف تاريخي غير مسبوق لبردية من الإلياذة داخل مومياء مصرية

علماء آثار يكتشفون جزءاً من ملحمة الإلياذة لهوميروس داخل أحشاء مومياء مصرية في منطقة البهنسا، في اكتشاف هو الأول من نوعه يربط بين الأدب اليوناني وطقوس التحنيط القديمة.

في واقعة علمية أثارت دهشة الأوساط الأكاديمية العالمية، أعلن فريق من علماء الآثار من معهد دراسات الشرق الأدنى القديم بجامعة برشلونة عن اكتشاف غير مسبوق داخل مومياء مصرية تعود إلى العصر الروماني. لقد تم العثور على جزء من بردية أصلية تحتوي على أبيات من ملحمة الإلياذة للشاعر الإغريقي الشهير هوميروس ، مخبأة بعناية داخل أحشاء مومياء كانت مدفونة في مقبرة بمدينة أوكسيرينخوس القديمة، والتي تعرف حالياً باسم منطقة البهنسا الواقعة جنوب القاهرة.

يعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في تاريخ علم المصريات، حيث لم يسبق أن عُثر على نصوص أدبية كلاسيكية يونانية تستخدم كأدوات في عمليات التحنيط، مما يغير المفاهيم السائدة حول الممارسات الجنائزية التي كانت متبعة في تلك الحقبة الزمنية. تعتبر مدينة أوكسيرينخوس، التي كانت تُعرف قديماً بمدينة بر-مدجد، كنزاً أثرياً لا يضاهى، حيث اشتهرت بكونها مركزاً رئيسياً للثقافة اليونانية الرومانية في مصر. وقد كشفت الحفريات التي أجريت في أواخر عام 2025 أن المومياء المكتشفة كانت تحتوي على مواد غير تقليدية في منطقة البطن، حيث تبين أن المحنطين استخدموا ورق البردي المحتوي على نصوص هوميروس كجزء من الحشوات الداخلية للجثة. وعلى الرغم من أن الباحثين اعتادوا على العثور على برديات يونانية داخل المومياوات، إلا أن تلك النصوص كانت تقتصر دائماً على طلاسم سحرية أو أدعية دينية أو سجلات إدارية، بينما يمثل اكتشاف ملحمة الإلياذة دلالة ثقافية عميقة تشير إلى تداخل الحضارات وتأثر المجتمع المصري القديم بالأدب الإغريقي العريق. لا يزال العلماء والخبراء في حالة من البحث المستمر لفك رموز هذا اللغز التاريخي، حيث تبرز تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية التي دفعت المحنطين لاستخدام نص أدبي عالمي ضمن عملية دفن جنائزية. هل كان الشخص المحنط من محبي الأدب الإغريقي، أم أن الورقة كانت مجرد مادة متاحة تم إعادة تدويرها في طقوس التحنيط؟ إن هذا الكشف يفتح نافذة واسعة على طبيعة الحياة الفكرية في مصر خلال العصر الروماني، ويعزز الفهم العام للعلاقات الثقافية بين اليونان ومصر. ومع استمرار الفحوصات المخبرية والمجهرية على أجزاء البردية، يأمل الباحثون في التوصل إلى مزيد من الأدلة التي قد تكشف عن هوية صاحب المومياء، مما قد يوفر فهماً أدق للأهمية الرمزية لهذه الملحمة في الثقافة الجنائزية القديمة، ويؤكد على أن التاريخ لا يزال يخفي الكثير من المفاجآت التي تعيد صياغة فهمنا للإنسانية عبر العصور





