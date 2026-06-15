اكتشاف أكبر مقبرة للحيتان في قاع المحيط تعود لملايين السنين

كشف علماء عن مقبرة بحرية فريدة لحيتان منقارية في صدع عميق بالمحيط الهندي، تعود بعض رفاتها إلى أكثر من 5 ملايين سنة، مما يقدم فهماً جديداً للنظم البيئية القديمة في الأعماق.

اكتشف فريق من العلماء أهم وأعمق وأقدم مقبرة للحيتان في قاع المحيط، حيث تم العثور على رفات نحو 500 حوت في صدع عميق بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية.

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، مشيرة إلى أن الموقع يقع على طول صدع "ديامانتينا" الممتد لـ 1200 كيلومتر، على أعماق تصل إلى 7002 متر تحت سطح البحر. وبعض هذه البقايا يعود تاريخها إلى 5.3 مليون سنة مضت. وقاد هذا الاكتشاف الباحث شياوتونغ بنغ من الأكاديمية الصينية للعلوم، بعد Determine الموقع في فبراير 2023 من على متن الغواصة المأهولة "فيندوزه".

وتمام عدة أسابيع، نفذ الفريق 32 غطسة، وسجل 485 موقعاً لرفات الحيتان، منها 476 بقايا متحجرة و5 "واحات حيتان" نشطة، وهي نظم بيئية مؤقتة تتشكل حول الجثث الحديثة. وأظهرت الدراسة أن أقدم جمجمة تعود إلى 5.26 مليون سنة. معظم البقايا تعود لحيتان منقارية ذات عظام كثيفة جداً تسمح ب抵抗 التحلل لفترات طويلة. يعمل الصدع البحري ذو الشكل V كقمع طبيعي يجمع الجثث من منطقة واسعة، مما يفسر هذا التجمع الاستثنائي.

كما سجل العلماء نظم بيئية غنية في مواقع الدفن النشطة، تشمل حصائر ميكروبية، وديدان "أوسيدا"، ورخويات ثنائية الصدفة تحتوي على بكتيريا كيميائية التغذية، مشابهة لتلك حول الفتحات الحرارية في قيعان المحيطات. واكتشف الفريق نوعاً واحداً على الأقل من حيتان منقرضة غير معروفة سابقاً. يُذكر أن هذا الاكتشاف يأتي بعد وقت قصير من العثور في بريطانيا على بقايا عقرب عملاق عمره 415 مليون سنة. يمثل هذا الاكتشاف إضافة نوعية لفهم العلماء لتاريخ الحياة البحرية القديمة والنظم البيئية في أعماق المحيطات





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