اكتشاف كاماراصور عملاق في أنجاك يضيف فصولاً جديدة إلى تاريخ الديناصورات

معرض "باحثو الديناصورات" في متحف أنغوليم يعرض قطعاً نادرة من كاماراصور ضخم عُثر عليه في موقع أنجاك-شارانت، ما يفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي حول الديناصورات في العصر الطباشيري المبكر.

في إطار معرض "باحثو الديناصورات" الذي يستضيفه متحف أنغوليم ، تم فتح باب عرض مجموعة فريدة من ال أحافير التي تعود إلى أحد أضخم ال كاماراصور ات التي عثرت عليها البشرية، وهو الديناصور القريب من الدبلودوكس بطول يناهز العشرين متراً.

يُعد هذا الاكتشاف من أهم الإنجازات العلمية خلال العامين الماضيين، حيث تم استخراج العظام الضخمة من موقع أنجاك-شارانت المجاور خلال عمليات تنقيب دقيقة. سيظل هذا المعرض مفتوحاً لجمهور الزوار حتى أوائل يناير المقبل، مانحاً إياهم فرصة نادرة لرؤية هياكل عظام حيوانات عاشت منذ نحو 140 مليون سنة، في بيئة مستنقعية غنية بالحياة البرية المتنوعة.

وقد صرح أمين المتحف، المسؤول عن المجموعات الأحفورية والأثرية، لوران كريبان في لقاء مع وكالة فرانس برس بأن هذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها هذا النوع من الكاماراصورات، كما أن العلماء سيحظون بفرصة استثنائية لفحص العظام عن قرب وفهم تفاصيل تطورها البيولوجي والبيئي. تضم المعروضات عدة قطع من هذا الديناصور الضخم، أبرزها عظمة فخذ ضخمة مقسمة إلى جزأين، ولوح كتف كبير، وعدة فقرات، بالإضافة إلى فكّين سفليين مميزين.

كما وفرت الحفريات ما يقرب من ثلاثين سنًا تم استخراجها من نفس الموقع الجغرافي، ما يتيح للخبراء فرصة تحليل نظام تناول الطعام وتحديد نوعية النباتات التي كان يعتمد عليها هذا الديناصور العاشب الضخم. إلى جانب ذلك، تم اكتشاف ما يقارب أربعين نوعاً مختلفاً من الفقاريات المتناثرة في الطبقة الجيولوجية نفسها، تشمل تمساحاً وسلاحفاً، إلى جانب أورنيثوميموصورات تُعرف بالديناصورات النعامة، ما يعبّر عن تنوع غني للأنظمة البيئية في تلك الحقبة.

ما يثير الدهشة هو أن وجود كاماراصورات في موقع أنجاك، وهو موقع من العصر الطباشيري المبكر، يُعد أمراً غير متوقع، إذ كان يُعتقد أن هذا النوع انقرض خلال مرحلة الانتقال بين العصر الجوراسي والطباشيري نتيجة لأزمة مناخية حادة أدت إلى انقراض عدة سلالات. وقد أشار كريبان إلى أن العثور على هذه الأحافير يعيد فتح باب الأبحاث حول الديناصورات، ويطرح أسئلة جديدة حول قدرة بعض الأنواع على الصمود وتكيّفها مع التحولات المناخية الجذرية.

إن هذا الاكتشاف لا يعيد فقط إحياء التاريخ الطبيعي للمنطقة، بل يدفع العلماء إلى إعادة النظر في النظريات السائدة حول التطور والانقراض، مؤكداً على أهمية الاستمرار في البحث والاكتشاف لفهم أفضل لتاريخ كوكبنا





