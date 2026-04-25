اكتشافات علمية جديدة تكشف دور الكائنات الدقيقة في فهم وعلاج الأمراض

باحث في علم الأحياء الدقيقة يوضح كيف كشفت دراستان حديثتان عن بكتيريا مرتبطة بمرض Noma وفيروس بكتيريوفاج لدى مرضى سرطان القولون، مؤكدًا التحول في التركيز العلمي نحو البيئة الميكروبية.

أكد الدكتور نبيل مردد، الباحث المرموق في علم الأحياء الدقيقة ، في حديث خاص لـ'سبق'، أن أحدث الأبحاث العلمية تشير إلى دور محوري للكائنات الدقيقة في فهم وتفسير العديد من الأمراض، بل وتحديد مسارات جديدة لل تشخيص وال علاج .

وقد سلط الضوء على دراستين حديثتين ومهمتين، الأولى تتعلق بمرض Noma النادر الذي يصيب الأطفال في المناطق الفقيرة، والثانية تركز على فيروس بكتيريوفاج جديد تم اكتشافه داخل بكتيريا الأمعاء لدى مرضى سرطان القولون. وأشار الدكتور مردد إلى أن هذه الاكتشافات تعكس تحولًا جذريًا في النظرة العلمية للأمراض، حيث لم تعد الكائنات الدقيقة تُعتبر مجرد مسببات للأمراض، بل أصبحت تُرى كجزء لا يتجزأ من البيئة الداخلية للجسم، وتلعب دورًا حيويًا في الصحة والمرض.

فيما يتعلق بمرض Noma، أوضح الدكتور مردد أن هذا المرض النادر والمُدمر، والذي يصيب الأطفال بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من الفقر وسوء التغذية، يبدأ عادةً كتقرح بسيط في الفم، ولكنه يتطور بسرعة ليؤثر على الأنسجة المحيطة بالوجه، مما يؤدي إلى تشوهات خطيرة. وعلى الرغم من الجهود الطبية المبذولة، ظل سبب هذا المرض لغزًا لسنوات طويلة، مما أعاق تطوير علاجات فعالة.

إلا أن البحث المشترك الذي أجرته كلية ليفربول لطب المناطق الحارة وجامعة ليفربول، قد أسفر عن اكتشاف بكتيريا جديدة من نوع Treponema sp. A، والتي تبين أنها موجودة بشكل متكرر لدى الأطفال المصابين بمرض Noma. ويعتبر هذا الاكتشاف بمثابة نقطة تحول في فهم هذا المرض، حيث يفتح الباب أمام تطوير اختبارات تشخيصية سريعة ودقيقة، بالإضافة إلى استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف هذه البكتيريا المحددة. وهذا بدوره يمكن أن يساهم في تقليل معدلات الإصابة بهذا المرض وتقليل المعاناة التي يسببها للأطفال وعائلاتهم.

أما الدراسة الثانية، فقد كشفت عن اكتشاف فيروس بكتيريوفاج جديد يعيش داخل بكتيريا الأمعاء المعروفة باسم Bacteroides fragilis. وقد أجرى هذا البحث باحثون من جامعة جنوب الدنمارك بالتعاون مع مستشفى أودنسه الجامعي. وأظهرت النتائج أن هذا الفيروس، الذي لم يتم تسميته رسميًا بعد، كان موجودًا بنسبة أعلى لدى مرضى سرطان القولون مقارنة بالأشخاص الأصحاء. وقد نُشرت هذه النتائج الهامة في مجلة Communications Medicine المرموقة، والتي تصدر عن مجموعة نيتشر.

ويشير الدكتور مردد إلى أن وجود هذا الفيروس قد يكون مرتبطًا بتغيرات في البيئة الميكروبية داخل الجسم، والتي قد تلعب دورًا في تطور سرطان القولون. وهذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم الآليات المعقدة التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، وقد يؤدي في النهاية إلى تطوير طرق جديدة للكشف المبكر والوقاية والعلاج.

وأكد الدكتور مردد أن كلا الدراستين تؤكدان على أهمية التركيز على البيئة الميكروبية لفهم الأمراض، وأن الميكروبات لم تعد تُعتبر مجرد أعداء، بل أصبحت تُرى كجزء أساسي من نظامنا البيولوجي، ويمكن أن تكون مفتاحًا لحل العديد من المشكلات الصحية





