اكتشاف جهاز تتبع صيني في مركبة حكومية بريطانية يثير جدالاً أمنيًا وسياسيًا

صحيفة ديلي ميل البريطانية تكشف عن وجود جهاز تتبع صيني مخفي داخل سيارة حكومية، ما يفتح باباً لتساؤلات حول اختراق سلاسل التوريد الغربية وتأثيره على العلاقات البريطانية-الصينية.

أثارت صحيفة ديلي ميل البريطانية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية بالمملكة المتحدة بعد أن كشفت عن وجود جهاز تتبع صيني مخفي داخل إحدى المركبات الحكومية التي يستخدمها المسؤولون.

وفقاً لتقارير الصحيفة التي نُشرت الأربعاء الماضي، اكتشف مسؤولو الاستخبارات البريطانية جهاز تتبعٍ مدمج في مكوّن إلكتروني مستورد من أحد الموردين الصينيين، وكان مثبتاً داخل وحدة التحكم الإلكتروني للسيارة. أظهر الفحص الأمني الدقيق أن الجهاز ظل داخل المركبة لمدة تقارب أربع سنوات قبل أن يتم اكتشافه، في إطار إجراءات أوسع تتخذها الأجهزة الأمنية البريطانية لمواجهة مخاطر المراقبة الأجنبية.

وأوضحت المصادر الاستخبارية أن الجهاز تم دمجه في وحدة التحكم الإلكتروني من قبل مورد فرعي صيني قبل شحن القطعة إلى الشركة المصنعة للمركبة، التي قامت بتركيبها دون معرفة ما يحتويه ذلك المكوّن الداخلي بسبب تسلمها للقطعة كوحدة مغلقة وجاهزة للاستخدام. تشير التحقيقات إلى أن القضية لا تقتصر على استهداف سيارة رئيس الوزراء فحسب، بل قد تدل على اختراق أوسع لسلاسل التوريد الغربية.

يرّجح المسؤولون الأمنيون أن مكونات مماثلة قد تم استخدامها في عدد كبير من المركبات الأخرى، ما يعني أن أي سيارة تحتوي على هذه القطع - سواء كانت مخصصة لمواطن عادي أو لمسؤول رفيع المستوى - قد تتحول إلى أداة لتتبع التحركات وجمع البيانات الحساسة. وقد أدّى الكشف عن هذه المعلومات إلى تصاعد الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية لتبني موقف أكثر صرامة ضد الصين، في ظل المخاوف المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني والتقنيات الصينية المتقدمة.

وفي سياق متصل، عُقِد اجتماع لجلسة استماع أمام لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني، حيث تم تناول موضوع العلاقات الاقتصادية مع الشركات الصينية، خاصة في مجال السيارات الكهربائية. خلال الجلسة سمع أعضاء اللجنة ثلاثة خبراء متخصصين ناقشوا مخاطر التجسس والأمن السيبراني المرتبطة بهذه التكنولوجيا. أحد الخبراء كشف عن حالة موثقة تعود إلى عام 2022، حيث كانت سيارة يستخدمها رئيس الوزراء البريطاني تُرسل بيانات إلى الصين عبر وحدات اتصال خلوية مدمجة داخل المركبة.

وأكد الخبير أن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى منحه هذه المعلومات. تُستخدم هذه الوحدات في السيارات الحديثة لربط المركبة بالإنترنت، ما يتيح إرسال بيانات الموقع الجغرافي ومعلومات تشغيلية أخرى عبر شبكات الاتصالات إلى مزودي الخدمة أو الشركات المصنعة. أشار التقرير إلى أن عام 2022 شهد تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة البريطانية - بوريس جونسون، ليز تراس، وريشي سوناك - مما يجعل هوية المسؤول الذي استخدم السيارة غير واضح حتى الآن.

من جانبها، نفى الجانب الصيني هذه المزاعم، معتبرًا إياها "شائعات محضة" ومعلومات مضللة، ومُتهمًا بعض السياسيين الغربيين بمحاولة تسييس التعاون الاقتصادي بين البلدين. صرّح المتحدث باسم سفارة الصين في لندن بأن هذه التقارير تُستَغل كذريعة لتقويض العلاقات التجارية وتشويه سمعة الشركات التقنية الصينية، مشيرًا إلى أن مخاوف الأمن القومي تُستَغل أحياناً لتبرير إجراءات غير مبررة ضد الصين





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمن سيبراني تجسس تقني العلاقات البريطانية الصينية سيارات حكومية سلاسل التوريد

United States Latest News, United States Headlines