اكتشاف بصمة ميكروبية في الأمعاء قد تتنبأ بمرض باركنسون قبل ظهور الأعراض

دراسة حديثة تكشف عن وجود تغيرات في الميكروبيوم المعوي يمكن أن تحدد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض باركنسون قبل سنوات من ظهور الأعراض، مما يفتح الباب أمام علاجات جديدة ووقائية.

أظهرت دراسة حديثة أن التغيرات في الميكروبيوم المعوي يمكن أن تحدد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة ب مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض بفترة طويلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعلاجات المحتملة.

اكتشف الباحثون اختلافات مميزة في تكوين البكتيريا المعوية لدى الأشخاص المعرضين للخطر وراثيًا ولدى المصابين بالمرض نفسه. هذه البصمة الميكروبية قد تسمح للأطباء بتحديد المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور الأعراض، مما يشير إلى أن التغييرات في النظام الغذائي والعلاجات التي تعيد تشكيل الميكروبيوم قد تكون قادرة على منع أو تأخير تطور المرض.

الدراسة، التي قادها البروفيسور أنتوني شابيرا من جامعة كوليدج لندن، هي الأولى التي تكتشف هذه البصمة الميكروبية لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي ولكن لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وتزداد وضوحًا مع تقدم المرض. وقد لوحظت هذه التغيرات أيضًا لدى نسبة صغيرة من عامة السكان، مما قد يشير إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض لديهم.

تضاعفت حالات الإصابة بمرض باركنسون خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، حيث يعاني أكثر من 8.5 مليون شخص حول العالم من هذا المرض الذي يتسبب في تلف تدريجي في الدماغ، مما يؤدي إلى الرعاش، وبطء الحركة، وتصلب العضلات. غالبًا ما يصاحب المرض أعراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى مشاكل في النوم والذاكرة والتوازن. ينتج مرض باركنسون عن موت الخلايا العصبية في منطقة الدماغ المسماة المادة السوداء، مما يؤدي إلى نقص في الدوبامين، وهو ناقل عصبي حيوي.

على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ، إلا أن الأدوية التي تعزز الدوبامين، إلى جانب العلاج الطبيعي والجراحة، يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض. قام فريق جامعة لندن بتحليل البيانات السريرية وعينات البراز من 271 مريضًا بمرض باركنسون، و43 شخصًا يحملون جينًا يزيد من خطر الإصابة بالمرض دون ظهور أعراض، و150 شخصًا سليمًا. أظهرت النتائج اختلافات كبيرة في وفرة أكثر من 176 نوعًا من ميكروبات الأمعاء بين مرضى باركنسون والمجموعة السليمة، وهذه التغييرات لم تكن مرتبطة بتناول الأدوية.

تم تأكيد هذه النتائج من خلال تحليل بيانات إضافية من 638 مريضًا بمرض باركنسون و319 شخصًا سليمًا من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا. تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة 'نيتشر ميديسن'، إلى أن نسبة صغيرة من الأصحاء يحملون هذه البصمة الميكروبية، مما يزيد من احتمالية إصابتهم بالمرض في المستقبل.

على الرغم من أن العلاقة السببية بين البصمة الميكروبية ومرض باركنسون لا تزال غير واضحة، إلا أن البروفيسور شابيرا يرى أن التغيرات في الميكروبيوم قد تؤثر على إنتاج بروتين ألفا-سينوكلين، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تلف الخلايا العصبية. بعض أنواع البكتيريا تسبب التهابًا في جدار الأمعاء، مما يزيد من مستويات ألفا-سينوكلين الذي ينتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ، مما يؤثر على الخلايا العصبية المتضررة.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لفهم هذه العلاقة بشكل كامل وتحديد ما إذا كان تعديل الميكروبيوم يمكن أن يوفر حماية ضد المرض. تشير الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم بصمة ميكروبية غير طبيعية يميلون إلى تناول كميات أكبر من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، مقارنة بالفاكهة والخضروات والألياف والأسماك والعدس





