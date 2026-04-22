اكتشاف جيني جديد يربط الوهن بالشيخوخة ويزيد من خطر السقوط والإعاقة

باحثون كنديون يحددون منطقة في الحمض النووي وجينين مرتبطين بالوهن، مما يفتح آفاقاً جديدة للكشف المبكر والتدخل العلاجي. الدراسة تؤكد أهمية فهم العوامل الوراثية في الشيخوخة الصحية.

كشف باحثون في جامعة ماكماستر الكندية عن منطقة جديدة في الحمض النووي وجينين مرتبطين بها، ترتبطان ب الوهن والشعور المستمر بالضعف والإرهاق. هذا الاكتشاف يوفر رؤى جديدة قد تساعد في تفسير سبب كون بعض كبار السن أكثر عرضة للوهن من غيرهم.

الوهن يمثل تحدياً متزايداً للصحة العامة، حيث يزيد من خطر السقوط والإعاقة ودخول المستشفى والوفاة المبكرة، إلا أن أساسه البيولوجي لا يزال غير مفهوم بشكل كافٍ. الدراسة المنشورة في مجلة «إن بي جيه إيجينج» توفر رابطاً بيولوجياً لهذه الحالة، وتشير إلى سبل جديدة للكشف المبكر والتدخل الموجه. النتائج تكشف عن عوامل وراثية تساهم في تطور الوهن، وتحديداً منطقة جينية لم يسبق ربطها بالوهن من قبل.

فهم تأثير الجهاز المناعي والدماغ على الوهن يفتح المجال أمام الكشف المبكر ومناهج أكثر تخصيصاً لدعم الشيخوخة الصحية. الباحثون أجروا دراسة ارتباط على مستوى الجينوم (GWAS) على أكثر من 23 ألف مشارك في الدراسة الكندية الطولية للشيخوخة (CLSA)، وصنفوا المشاركين إلى ثلاث فئات بناءً على الخصائص السريرية للوهن. التحليل كشف عن متغير جيني في الكروموسوم 12، وهو أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بالوهن، بالإضافة إلى جينين (PLXNC1 وSOCS2) مرتبطين بهذه المنطقة، مما يظهر دور الدماغ والجهاز المناعي.

مع تزايد عدد كبار السن عالمياً، يصبح إيجاد سبل للشيخوخة الصحية أمراً بالغ الأهمية، ومعرفة الآليات البيولوجية الكامنة وراء الشيخوخة أمر أساسي لتحقيق ذلك. الباحثون يخططون لتطبيق هذه النتائج على مجموعات سكانية أكثر تنوعاً، ودراسة تأثير الجينات المحددة على الالتهاب ووظائف الدماغ، واستكشاف إمكانية استهداف هذه المسارات البيولوجية للوقاية من الوهن.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن قوة العضلات، كما جرى تحديدها من خلال اختبارين، كانت مؤشراً رئيسياً على خطر الوفاة لدى النساء، وأن اتباع نظام غذائي يجمع بين حميتي البحر المتوسط و«داش» قد يبطئ شيخوخة الدماغ. كما أن الساعات الأولى من الصباح قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في خطر بعض المشكلات الصحية الخطيرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تحدث مع بداية اليوم، مثل ارتفاع هرمونات التوتر وتنشيط الجهاز العصبي الودي، والجفاف الخفيف، وتباطؤ النشاط الفيبرينوليتيكي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الوهن الشيخوخة الجينات الحمض النووي الصحة العامة الوقاية القلب والأوعية الدموية

United States Latest News, United States Headlines