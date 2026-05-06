اكتشافات أثرية جديدة تكشف عن تاريخ مدينة غنيوزدوفو وتطور الحضارة البشرية

كشفت اكتشافات أثرية حديثة أن مدينة غنيوزدوفو القديمة نشأت في القرن التاسع الميلادي، وكانت مركزا تجاريا مهما على طريق التجارة بين الإسكندنافيين واليونانيين. كما حدد العلماء موقع نشأة قمح الخبز في جورجيا خلال العصر الحجري الحديث، وأتاحت تقنيات السونار عالي الدقة إعادة بناء تحولات هائلة في القشرة الأرضية.

يبدو أن مدينة غنيوزدوفو الأثرية الواقعة بالقرب من سمولينسك الحالية نشأت أبكر مما كان يعتقد، وربما في مطلع القرن التاسع الميلادي، أو حتى في أواخر القرن الثامن الميلادي.

ومنذ البداية ارتبط تاريخ المستوطنة على الأرجح بطريق التجارة من الإسكندنافيين إلى اليونانيين، حيث تدل على ذلك اكتشافات تتعلق بتقاليد بناء السفن الإسكندنافية وقطع أثرية بيزنطية. وبلغت غنيوزدوفو أوج ازدهارها في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي حين كانت مركزا حضريا كبيرا مبكرا تبلغ مساحته أكثر من 30 هكتارا يشهد تجارة نشطة. وعثر علماء الآثار هناك على دراهم عربية، وموازين، ومصنوعات حرفية، وبضائع مستوردة جلبت حتى من أماكن بعيدة.

وكان يُعتقد لفترة طويلة أن غنيوزدوفو دخلت في مرحلة انحدار بعد توقف تدفق الفضة العربية في سبعينيات القرن العاشر الميلادي. ولكن كما كتب عالما الآثار فيرونيكا موراشيفا من المتحف التاريخي الحكومي وإيفان زيرنوف من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مجلة كراي سمولينسكي، فإن الحياة استمرت هنا بعد ذلك أيضا. وتدل على ذلك، على سبيل المثال، حلي مصنوعة من عملات إنجليزية معاد صهرها ترجع إلى أواخر القرن العاشر.

ولا تزال إحدى الفرضيات الأكثر تداولا تربط بين نهاية غنيوزدوفو والصراعات السياسية في بداية القرن الحادي عشر الميلادي. ويُشار تحديدا إلى النزاع بين أمير كييف ياروسلاف الحكيم وأمير بولوتسك برياتشيسلاف. فربما أدى نقل السيطرة على أجزاء مهمة من الطريق التجاري إلى الأخير إلى إضعاف مكانة غنيوزدوفو وتسبب في انحدارها. أما الرواية الأكثر إثارة فترتبط بحفريات أجريت عامي 2024–2025 حيث عُثر هناك على طبقة من حريق شديد وأكثر من 140 رأس سهم.

وإلى جانب وجود أشياء ثمينة تركت في مكانها، قد يشير هذا ليس إلى انحدار بطيء، بل إلى هجوم مفاجئ وهروب السكان. في الوقت نفسه، حدد فريق دولي من العلماء الموقع والزمان الدقيقين لنشأة قمح الخبز، الحبوب الرئيسية في العالم، واتضح أن ذلك كان في جورجيا خلال العصر الحجري الحديث. وأتاحت تقنيات السونار عالي الدقة والتحليل الكيميائي للصخور البركانية لعلماء آثار قاع البحر فرصة لإعادة بناء تحولات هائلة حدثت في القشرة الأرضية.

وتعد هذه الاكتشافات جزءا من جهود العلماء لفهم تطور الحضارات البشرية وتأثيرها على البيئة المحيطة. كما أن هذه الاكتشافات تفتح أبوابا جديدة للبحث في تاريخ التجارة والعلاقات الدولية في العصور الوسطى، وتظهر كيف كانت المدن التجارية مثل غنيوزدوفو محطا مهما على طريق التجارة بين أوروبا وآسيا. ومن خلال هذه الدراسات، يمكن فهم أفضل لتاريخ الحضارة البشرية وتطورها عبر العصور





