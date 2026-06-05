اكتشاف جبانة يونانية رومانية في تل كوم عزيزة بمصر يكشف عن تطور الطقوس الجنائزية

كشفت البعثة الأثرية المصرية عن جزء من جبانة تعود للعصر اليوناني الروماني في محافظة البحيرة، تضم أنماط دفن متنوعة تعكس تطور الطقوس الجنائزية عبر العصور.

أعلنت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى لل آثار ، اكتشاف جزء من جبانة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني في موقع تل كوم عزيزة الأثري بمحافظة البحيرة.

شمل الكشف مجموعة متنوعة من أنماط الدفن، بدءاً من حفر بسيطة دفن فيها الموتى مباشرة في طبقات الأرض، وصولاً إلى توابيت جصية ملونة وتوابيت فخارية برميلية الشكل، وهي من أكثر الأنواع انتشاراً في العصر البطلمي. وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذا الاكتشاف يؤكد الأهمية الكبيرة لموقع تل كوم عزيزة كأحد المواقع الواعدة في دلتا مصر، حيث لا يقتصر على الشواهد الجنائزية فقط، بل يقدم صورة متكاملة عن تطور أنماط الاستيطان والحياة اليومية والتفاعل مع البيئة عبر آلاف السنين، مما يسهم في إثراء معرفة storia الحضارة المصرية القديمة.

وشرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي أن الدراسة الأولية للبقايا البشرية كشفت عن تنوع ملحوظ في طقوس وأساليب الدفن،-private collective. اختلفت اتجاهات الدفن ووضعية الأيدي بين المضموم والمتقاطع فوق منطقة الحوض أو حول العنق، أو الوضع الأوزيري بتقاطع الذراعين على الصدر، فضلاً عن الوضع المستقيم بجوار الفخذين. هذا التنوع يعكس تعدد الممارسات الجنائزية وتجهيزات الموتى.

وأضاف أن الطبقات الأثرية أكدت أن الجبانة اليونانية الرومانية بُنيت فوق مستويات استيطان أقدم، حيث أثبتت اللقى استيطان الموقع منذ الدولة القديمة، مروراً بالدولة الحديثة والعصر المتأخر، وصولاً إلى العصرين اليوناني والروماني. إضافة إلى الدفنات، عثرت البعثة على مجموعة متنوعة من اللقى including الأواني الفخارية والحجرية المستخدمة في الحياة اليومية، وقوالب صناعة الخبز، وأدوات حجرية، وأفران وأواني تخزين. كما كشفت الحفائر عن كميات كبيرة من عظام الأسماك والطيور والحيوانات، مما يسلط الضوء على الأنشطة المعيشية والنظام الغذائي والعادات الاجتماعية.

وأشار إلى العثور على دفنات كاملة لخنزير بري داخل طبقات أثرية، وهي ظاهرة نادرة في المواقع الجنائزية المصرية القديمة بسبب ارتباط الخنزير رمزياً بالمعبود ست، مما قد يشير إلى نشاط اقتصادي أو معيشي خاص في الموقع. أكد مدير منطقة آثار البحيرة رئيس بعثة الحفائر خالد عبد الغني فرحات أن الموقع يمثل نموذجاً فريداً للمواقع متعددة الفترات، حيث شهد أنشطة استيطانية ومعيشية منذ بدايات التاريخ المصري القديم قبل أن يتحول لاحقاً إلى منطقة جنائزية مكثفة.

ليس فقط جبانة بل سجل أثري متكامل يوثق التفاعل البشري مع البيئة عبر العصور. هذا الاكتشاف يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للآثار لإثراء المعرفة بالحضارة المصرية并在 متحف جديد يسلط الضوء على استمرارية الحياة والموت في المنطقة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة أثرية عالمية ويجذب الباحثين والسياح المهتمين بتاريخها العريق





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