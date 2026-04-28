اكتشاف ثوري: بروتين الكيراتين المستخرج من الصوف يحفز نمو العظام بشكل طبيعي

كشفت دراسة حديثة أن بروتين الكيراتين، المستخرج من الصوف، يمكن أن يحفز نمو العظام بشكل طبيعي، مع نتائج أفضل من المواد المستخدمة حالياً. وقد أظهر الاختبار على الخلايا والحيوانات فعالية عالية، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الطب التجديدي.

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية كينغز كوليدج لندن أن بروتين الكيراتين ، المستخرج من الصوف، قادر على تحفيز نمو العظام في المناطق المصابة داخل أجسام الحيوانات، مع تكوين نسيج عظمي أقرب في بنيته للعظام الطبيعية مقارنة بالمواد المستخدمة حالياً.

بدأ الباحثون اختبار المادة الجديدة على خلايا عظمية بشرية داخل المختبر، وأظهرت النتائج نمواً جيداً للخلايا، مع مؤشرات واضحة على تكوين نسيج عظمي صحي وفعّال. انتقل الفريق بعد ذلك إلى التجارب الحيوانية، فزُرعت أغشية مصنوعة من الكيراتين في فئران تعاني من عيوب عظمية في الجمجمة لا تلتئم تلقائياً. وخلال أسابيع، ساعدت هذه الأغشية على توجيه نمو عظام جديدة في المناطق المتضررة، مع اندماج جيد واستقرار داخل الأنسجة المحيطة.

وقال الدكتور شريف الشرقاوي من كلية طب الأسنان وعلوم الفم والوجه والفكين في كينغز كوليدج لندن: «نحن متحمسون لعرض نجاح اختبار مادة مستخلصة من الصوف على حيوان حي لترميم العظام، للمرة الأولى». ورغم أن أغشية الكولاجين تُعد المعيار الذهبي في هذا المجال، إلا أن نتائج الدراسة أظهرت أن دعامات الكيراتين تنتج عظاماً أكثر انتظاماً واستقراراً من حيث البنية، مع محاكاة أقرب للعظام الطبيعية.

إلى جانب الفعالية الطبية، يتميز الكيراتين بكونه مادة مستدامة، إذ يُستخلص من الصوف الذي يُعد منتجاً ثانوياً في قطاع الزراعة، ما يجعله خياراً صديقاً للبيئة وقابلاً للتوسع الصناعي. ويرى الباحثون أن معالجة الكيراتين كيميائياً تمنحه الصلابة والاستقرار اللازمين لدعم نمو العظام، ومع نجاح التجارب على الخلايا والحيوانات، يقترب هذا الابتكار خطوة إضافية من مرحلة الاستخدام المحتمل في علاج البشر مستقبلاً.

وتعد هذه الدراسة خطوة مهمة في مجال الهندسة الحيوية، حيث يمكن أن تقدم بديلاً فعالاً ومبتكراً للمواد المستخدمة حالياً في جراحات العظام. كما أن استخدام الكيراتين قد يقلل من التكاليف المرتبطة بالعلاجات التقليدية، خاصةً مع توافر مصدره بوفرة. ومن المتوقع أن تُجرى المزيد من الدراسات السريرية على البشر في السنوات المقبلة، مع أمل في أن تصبح هذه التقنية متاحة للاستخدام الطبي على نطاق واسع.

وقد أشاد الخبراء في المجال الطبي بهذا الاكتشاف، مؤكدين على أهميته في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من مشاكل في العظام، خاصةً بعد الجراحات أو الإصابات الشديدة. كما أن هذه التقنية يمكن أن تُستخدم في مجال طب الأسنان، حيث يمكن أن تساعد في ترميم الأسنان التالفة أو المفقودة، مما يوفر حلولاً أكثر فعالية للمرضى.

وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يكون للكيراتين تأثير كبير في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن أن يُستخدم في ترميم الأنسجة الأخرى بالإضافة إلى العظام، مما يفتح آفاقاً جديدة في العلاجات الطبية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تم تمويلها من قبل عدة جهات، بما في ذلك هيئة البحث العلمي في المملكة المتحدة، مما يعكس أهمية هذا البحث في مجال العلوم الطبية.

ومن المتوقع أن تُنشر النتائج الكاملة للدراسة في إحدى المجلات العلمية الرائدة في مجال الطب التجديدي، مما سيساهم في تعزيز مكانة هذا الاكتشاف في المجتمع العلمي





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكيراتين نمو العظام طب تجديدي أبحاث طبية مواد مستدامة

United States Latest News, United States Headlines