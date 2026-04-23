اكتشاف نوع جديد من أفاعي الحفرة في ميانمار يثير الدهشة

اكتشف فريق بحثي نوعًا جديدًا من أفاعي الحفرة في ميانمار ، وهو اكتشاف يثير الدهشة ليس فقط بوجود هذا النوع، بل بقدرته الفريدة على التماهي مع أقربائه وفي الوقت ذاته التميّز عنهم.

الدراسة، التي قادها عالم الزواحف الدكتور تشان كين أون ونُشرت في مجلة ZooKeys العلمية، استندت إلى نتائج أبحاث جينومية سابقة نُشرت في مجلة Systematic Biology عام 2023، والتي أثبتت أن هذه الأفاعي تمثل سلالة تطورية مستقلة بذاتها. غالبًا ما يعتمد العلماء في تصنيف الكائنات الحية على الخصائص الفيزيائية الظاهرة، إلا أن الطبيعة لا تلتزم دائمًا بهذه القواعد الصارمة.

ففي بعض الأحيان، قد يبدو نوعان مختلفان متطابقين تمامًا، وهي الظاهرة المعروفة باسم 'الأنواع الخفية'، بينما في أحيان أخرى، قد يظهر أفراد النوع الواحد اختلافات شكلية كبيرة تجعلهم يبدون كأنواع متعددة. والأكثر تعقيدًا هو أن كلا الأمرين يمكن أن يحدثا مع النوع نفسه، وهو التحدي الذي واجهه الباحثون في دراسة أفاعي ميانمار. في شمال ميانمار، توجد أفعى تُعرف باسم 'أفعى الحفرة حمراء الذيل' (Trimeresurus erythrurus)، والتي تتميز بلونها الأخضر الزاهي الثابت وعدم وجود أي بقع على جسمها.

بينما في الجنوب، تعيش 'أفعى الحفرة المنغروف' (Trimeresurus purpureomaculatus)، والتي تظهر بألوان متنوعة تشمل الرمادي والأصفر والبني والأسود، وعادة ما تحمل بقعًا داكنة على ظهرها. ولكن في المنطقة الواقعة بين هاتين المنطقتين، وتحديدًا في وسط ميانمار، عثر الباحثون على أفاعي خضراء تحمل درجات متفاوتة من التبقع. في البداية، افترض العلماء أن هذه الأفاعي تمثل ببساطة مزيجًا هجينًا بين النوعين الشمالي والجنوبي.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن 'أفاعي الحفرة الآسيوية من جنس Trimeresurus معروفة بصعوبة التمييز بين أنواعها، لأنها تغطي طيفًا واسعًا من الاختلافات الشكلية. فبعض المجموعات تحتوي على أنواع متعددة متشابهة المظهر، بينما قد تبدو أنواع أخرى مختلفة جدًا ولكنها في الواقع تنتمي إلى النوع نفسه'. وقد كشف التحليل الجينومي عن نتائج غير متوقعة، حيث تبين أن هذه الأفاعي ليست هجينة على الإطلاق، بل تمثل نوعًا مستقلاً بذاته.

وعندما تعمق الفريق في دراسة خصائصها الفيزيائية، اكتشفوا أمرًا أكثر غرابة: هذا النوع الواحد يظهر بصورتين مختلفتين تمامًا. فبعض المجموعات منه تتميز بلون أخضر داكن مع بقع واضحة، مما يجعل تمييزها عن أفعى الشمال أمرًا سهلاً. ولكن مجموعات أخرى منه تتميز بلون أخضر زاهٍ تمامًا وخالية من البقع، مما يجعلها متطابقة مع أفعى الشمال لدرجة أن العين المجردة لا تستطيع التفريق بينهما.

يشرح الدكتور تشان هذه الظاهرة قائلاً: 'نعتقد أنه في مرحلة ما من الماضي، ربما يكون هذا النوع الجديد قد تبادل الجينات مع أفعى الشمال وأفعى الجنوب'. وهذا التفسير يتوافق تمامًا مع الدراسة الجينومية التي أُجريت عام 2023، والتي رصدت بالفعل تدفقًا للجينات بين هذه الأفاعي. وقد أطلق على النوع الجديد اسم 'أفعى الحفرة أيياروادي' (Trimeresurus ayeyarwadyensis)، نسبة إلى نهر أيياروادي، أكبر وأهم أنهار ميانمار.

يقع دلتا هذا النهر بين نهري باتين غربًا ويانغون شرقًا، وهذان النهران يمثلان الحدود القصوى لانتشار هذا النوع الجديد غربًا وشرقًا. هذا الاكتشاف يسلط الضوء على التعقيدات الكامنة في تصنيف الأنواع الحية وأهمية استخدام الأدوات الجينومية لفهم العلاقات التطورية بين الكائنات. كما يذكرنا بأن الطبيعة غالبًا ما تتحدى توقعاتنا وتقدم لنا مفاجآت غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تذكرنا هذه الدراسة بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، حتى تلك التي قد تبدو متشابهة للوهلة الأولى.

