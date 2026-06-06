اكتشاف جبانة يونانية رومانية في تل كوم عزيزة بالبحيرة

كشفت البعثة الأثرية المصرية عن جزء من جبانة تعود للعصر اليوناني الروماني في تل كوم عزيزة، حيث عرضت تنوعًا كبيرًا في أنماط الدفن والطقوس الجنائزية. يسلط الكشف الضوء على تاريخ الموقع كمنطقة استيطانية متعددة العصور في دلتا مصر.

أعلنت وزارة السياحة وال آثار المصرية اليوم اكتشافًا أثريًا جديدًا يُبرز تنوع أنماط الدفن وملامح الطقوس الجنائزية عبر العصور في موقع تل كوم عزيزة بمحافظة البحيرة .

كشفت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن جزء من الجبانة التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني، مما يسلط الضوء على تاريخ الموقع وأهميته كأحد المواقع متعددة الفترات الزمنية في دلتا مصر. تم العثور على مجموعة متنوعة من أنماط الدفن تشمل حفرًا بسيطة ومدافن ذات أطر خارجية من الطوب اللبن، بالإضافة إلى توابيت جصية ملونة وتوابيت فخارية برميلية الشكل، وهو النوع الأكثر شيوعًا في العصر البطلمي.

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، أن دراسة البقيا الآدمية كشفت عن تنوع كبير في طرق وممارسات الدفن، سواء في المدافن الفردية أو الجماعية. اختلفت اتجاهات الدفن بين المحور الشمالي-الجنوبي والشرقي-الغربي، وتنوعت أوضاع الأيدي بين المضموم والمتقاطع فوق الحوض أو حول العنق أو الوضع الأوزيري بتقاطع الذراعين على الصدر، بالإضافة إلى الوضع المستقيم بمحاذاة الفخذين. هذا التنوع يعكس تعدد الممارسات الجنائزية وأساليب تجهيز الموتى قبل الدفن.

كشفت الطبقات الأثرية أن الجبانة اليونانية الرومانية أُقيمت فوق مستويات استيطان أقدم، حيث وجدت أدوات تؤكد استيطان الموقع منذ الدولة القديمة، مرورًا بالدولة الحديثة والعصر المتأخر، وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني. عُثر على مجموعة متنوعة من اللقى تشمل أواني فخارية وحجرية تستخدم في الحياة اليومية، وقوالب لصناعة الخبز، وأدوات حجرية، بالإضافة إلى أفران وأواني تخزين. كما تم العثور على كميات كبيرة من عظام الأسماك والطيور والحيوانات، مما يسلط الضوء على الأنشطة المعيشية والنظام الغذائي والعادات الاجتماعية لسكان الموقع عبر العصور.

من بين الاكتشافات الفريدة مدافن كاملة لحيوان الخنزير البري داخل إحدى الطبقات الأثرية، وهي ظاهرة نادرة في المواقع الجنائزية المصرية القديمة نظرًا للارتباط الرمزي للخنزير بالمعبود ست. قد يشير هذا إلى ارتباطه بنشاط اقتصادي أو معيشي في الموقع خلال إحدى فترات استخدامه، وفقًا لمدير عام منطقة آثار البحيرة ورئيس البعثة، خالد عبد الغني فرحات. أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن هذا الكشف يعكس الأهمية الكبيرة لتل كوم عزيزة كأحد المواقع الأثرية الواعدة في دلتا مصر.

لا تقتصر أهميته على الشواهد الجنائزية فحسب، بل يقدم صورة متكاملة عن تطور أنماط الاستيطان والحياة اليومية والتفاعل بين الإنسان والبيئة عبر آلاف السنين، مما يسهم في إثراء المعرفة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة





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