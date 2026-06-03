اكتشاف موقع حفريات سمكي فريد في الصحراء الشرقية بمصر

فريق دولي بقيادة جامعة المنصورة يكتشف موقعاً حفرياً يعود إلى 62.2 مليون سنة في الصحراء الشرقية المصرية، ويوثق التطور المبكر للأسماك البحرية الحديثة بعد انقراض الديناصورات بوقت قصير، مع تسجيل أكثر من 20 نوعاً جديداً.

تحت قيادة فريق دولي بمركز جامعة المنصورة لل حفريات الفقارية، تم اكتشاف موقع حفريات استثنائي في الصحراء الشرقية بمصر، مما يمثل إنجازاً علمياً مهماً. يكشف هذا الاكتشاف، المنشور في مجلة "ساينس أدفانسيز"، عن موقع فريد من نوعه يعود عمره إلى حوالي 62.2 مليون سنة، أي بعد أقل من 4 ملايين سنة من انقراض الديناصورات .

يتميز الموقع، المعروف علمياً بمواقع لاجريشتات، بحفظ استثئنائي لهياكل أسماك بحرية مكتملة، حيث توثَّق المئات من الحفريات، بضمنها أكثر من 20 نوعاً جديداً، مما يجعله من أكثر مواقع هذه الفترة تنوعاً ودقة في التأريخ. تشير الحفريات إلى أن النظم البيئية البحرية تعافت بسرعة بعد الانقراض الكبير، حيث تشكلت مجتمعات سمكية تحمل ملامح عالمنا البحري الحديث، وتنتمي大部分ها إلى مجموعة البركومورفا، التي تضم أنواعاً معاصرة مثل التونة وفرس البحر.

يوضح الدكتور هشام سلام، قائد الفريق، أن هذا الاكتشاف يقدم دليلاً واضحاً على مرحلة حاسمة في تاريخ الحياة البحرية كانت الأدلة عليها محدودة، مشيراً إلى أن المجتمعات السمكية الحديثة بدأت تتشكل في وقت مبكر وبوتيرة أسرع مما كان يُعتقد، خاصة في المناطق الاستوائية. وتضيف الباحثة سناء السيد، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الموقع يوثق نظاماً بحرياً مفتوحاً يرتبط بفترة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مما يتيح فهماً أدق لإعادة تشكّل النظم البيئية بعد الانقراضات الجماعية.

كما أن غياب بعض المجموعات المفترسة القديمة يعزز فرضية اختفائها بسبب أزمة الانقراض الكبرى، وفتح المجال أمام مجموعات الأسماك الحديثة لشغل الأدوار البيئية. يتوقع الفريق أن يستمر هذا الموقع في إعادة تشكيل فهمنا لنشأة المجتمعات السمكية البحرية الحديثة، والإجابة على أسئلة حول كيفية تعافي النظم البيئية بعد الكوارث الكبرى وتطور العالم البحري الذي نعرفه اليوم





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حفريات أسماك انقراض الديناصورات الصحراء الشرقية جامعة المنصورة البركومورفا نظام بحري

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