اكتشاف جديد: الضباب يحتوي على حياة مجهرية ناشطة

اكتشف باحثون في جامعة ولاية أريزونا أن الضباب يحتوي على حياة مجهرية ناشطة، حيث يوجد الملايين من البكتيريا الحية داخل قطرات الضباب. ويصل تركيز البكتيريا في الضباب إلى نفس المستوى الموجود في مياه المحيطات.

اكتشف باحثون في جامعة ولاية أريزونا أن ال ضباب يحتوي على حياة مجهرية ناشطة، حيث يوجد الملايين من ال بكتيريا الحية داخل قطرات ال ضباب . ويصل تركيز ال بكتيريا في ال ضباب إلى نفس المستوى الموجود في مياه المحيطات.

وأظهرت النتائج أن 1% فقط من قطرات الضباب تحتوي على بكتيريا، لكن كمية صغيرة جدا من هذه القطرات تحتوي على حوالي عشرة ملايين بكتيريا. وأكدت الباحثة الرئيسية أن البكتيريا تستخدم الفورمالديهايد كغذاء لدعم نموها، ما يعني أنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الهواء عن طريق امتصاص الملوثات. ويحذر الباحث المشارك فيران غارسيا-بيشيل من جمع الضباب وتحويله إلى مياه شرب صالحة للاستخدام، لأن ذلك قد يحرم الهواء من هذه الخدمة المجانية التي تقدمها كائنات مجهرية لا نراها بالعين المجردة





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ضباب حياة مجهرية بكتيريا فورمالديهايد جودة الهواء

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