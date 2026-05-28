اقتصاد المراقبة يهدد الجنود الأمريكيين وتحذيرات من استغلال بيانات المواقع التجارية

تقرير مفصل حول استغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع التجارية لاستهداف القوات الأمريكية في مناطق النزاع، ودعوات للبنتاغون لحماية الأمن القومي من مخاطر تكنولوجيا الإعلانات.

تواجه القوات الأمريكية المنتشرة في مناطق النزاعات والعمليات العسكرية تحديات أمنية غير مسبوقة، حيث كشفت تقارير رسمية حديثة عن استغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة للأغراض التجارية لاستهداف أفراد الجيش ومراقبتهم بدقة.

هذا الكشف الذي جاء على لسان مسؤولين عسكريين وفي رسائل تداولها السيناتور الديمقراطي رون وايدن، يسلط الضوء على كيفية تحول اقتصاد المراقبة العالمي إلى أداة استخباراتية فتاكة في ساحات القتال الحديثة. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تلقت تقارير متعددة تشير إلى أن جهات معادية تستفيد من البيانات التي تجمعها تطبيقات الهواتف الذكية وشركات الإعلانات لتتبع تحركات الجنود، مما يجعلهم عرضة لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى تعريض عمليات مكافحة التجسس للخطر الشديد.

تعتمد هذه العملية على آلية معقدة لجمع البيانات، حيث تقوم التطبيقات ومزودو الخدمات على الهواتف الذكية بجمع إحداثيات المواقع بدقة عالية لخدمة أغراض التسويق الرقمي والإعلانات الموجهة، وهي الصناعة التي تدر مليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا. يتم بيع هذه البيانات لوسطاء متخصصين يقومون بتجميعها ثم إعادة بيعها عبر شبكات وسيطة، وفي هذه المرحلة يمكن لأي جهة تملك الموارد المالية أو التقنية، بما في ذلك الدول المعادية، الحصول على هذه المعلومات وتوظيفها لتحديد أماكن تجمع القوات وأنماط حياتهم اليومية.

وقد أشار تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة مقاولات دفاعية أمريكية تمكنت في عام ألفين وستة عشر من تتبع تحركات قوات العمليات الخاصة من قواعدها داخل الولايات المتحدة وصولاً إلى سوريا باستخدام هذه البيانات التجارية، كما كشف صحفيون من مجلة وايرد عن تحركات دقيقة لأشخاص داخل مواقع عسكرية ومخابراتية أمريكية في ألمانيا، مما يثبت أن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد رفاهية بل ضرورة أمنية قصوى. وفي مواجهة هذا التهديد، طالب مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بضرورة التحرك السريع والجذري لحماية أفراد القوات المسلحة.

واقترح المشرعون مجموعة من الإجراءات التقنية العاجلة، منها تعطيل معرفات الإعلانات المرتبطة بالأجهزة العسكرية، وإيقاف خاصية مشاركة الموقع التلقائية في ساحات المعارك، وتوجيه الموظفين والجنود إلى تجنب استخدام متصفح غوغل كروم والاعتماد على بدائل توفر حماية أكبر للخصوصية. وأكد السيناتور وايدن أن الوقت قد حان للتعامل مع قطاع تكنولوجيا الإعلانات بوصفه تهديداً مباشراً للأمن القومي، منتقداً بطء استجابة المسؤولين العسكريين في اتخاذ تدابير وقائية رغم علمهم المسبق بتجارة بيانات المواقع.

وفي سياق متصل بالتوترات السياسية والقانونية في الولايات المتحدة، يواصل الرئيس السابق دونالد ترمب معاركه القضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال عبر دعوى تشهير معدلة، بينما تبرز تقارير أخرى عن زيارات دبلوماسية لوزير الخارجية ماركو روبيو إلى يريفان لدعم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، مما يعكس تداخل الملفات الأمنية والسياسية التي تديرها واشنطن على الساحتين الداخلية والخارجية، وسط تحذيرات من أن الفجوات التقنية في حماية البيانات قد تقوض الجهود العسكرية والدبلوماسية على حد سواء، خاصة مع حاجة المقاولين الدفاعيين لسنوات لتجديد أنظمة تسليح رئيسية استُنزفت في مواجهات سابقة، مما يجعل الاعتماد على التفوق المعلوماتي وحماية البيانات أمراً حاسماً في ميزان القوى العالمي





