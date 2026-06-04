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اقتحام معرض سيارات في القاهرة الجديدة: متهمين اثنين، وتمسك المحامي بحقه القانوني

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اقتحام معرض سيارات في القاهرة الجديدة: متهمين اثنين، وتمسك المحامي بحقه القانوني
اقتحام معرض سياراتمتهمين اثنينمحامي زياد عكاشة
📆6/4/2026 1:27 PM
📰OKAZ_online
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تم إحضار المتهمين أمام القاضي عبر الفيديو لمواجهتهم بتحريات المباحث والأدلة الفنية، وتخذت أجهزة الأمن تدابير أمنية حول مبنى المحكمة. كما نفذت قوة من البحث الجنائي والأمن العام مأمورية تفتيش لمنزل نخنوخ، وتحفظت على الهواتف المحمولة الخاصة به وبمن تواجدوا معه أثناء الواقعة.

إضافة إلى متهمين اثنين ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بواقعة اقتحام معرض سيارات في القاهرة الجديدة، والتعدي بالضرب والسرقة بالإكراه والبلطجة وإتلاف ممتلكات الغير عمداً.

مثل المتهمون أمام القاضي عبر الفيديو لمواجهتهم بتحريات المباحث والأدلة الفنية، واتخذت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة تدابير أمنية حول مبنى المحكمة بالتزامن مع الجلسة. وكشفت مصادر بأن قوة من البحث الجنائي والأمن العام نفذت مأمورية تفتيش لمنزل نخنوخ تنفيذاً لقرار النيابة بإجراء المعاينات، وتحفظت على الهواتف المحمولة الخاصة به وبمن تواجدوا معه أثناء الواقعة، وأُرسلت إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحصها وتفريغ المحادثات والتسجيلات.

واجهت النيابة المتهمين بأقوال المحامي زياد عكاشة، الذي تبين بأنه لم يتهم نخنوخ مباشرةً بالاعتداء الجسدي، بل حدّد أحد أفراد حراسته بالصفع والاعتداء عليه أثناء محاولته التصوير والتدخل، ما جاء متوافقاً مع بيان صادر عن شقيق نخنوخ نفى فيه تورط رجل الأعمال شخصياً في صفع المحامي، وأكد احترام العائلة لمهنة المحاماة. وأفادت مصادر بوجود محاولات صلح قادها مقرّبون من الطرفين لعقد جلسة عرفية وتنازل المحامي عن الشقين المدني والجنائي، إلا أن المحامي تمسك بحقه القانوني ورفض التنازل، معتبراً أن الواقعة تمس كرامة المهنة.

في المقابل، طلبت النيابة استعجال التقارير الفنية الخاصة بفحص 3 مقاطع من كاميرات المراقبة المحيطة بالمعرض

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اقتحام معرض سيارات متهمين اثنين محامي زياد عكاشة نيابة أجهزة أمن

 

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