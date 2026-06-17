اقتحام إسرائيلي واسع لقلقيلية ومدن أخرى في الضفة الغربية واعتقال العشرات

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عملية اقتحام واسعة لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، شملت مداهمات المنازل واعتقال أكثر من خمسة فلسطينيين، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة. كما امتدت الاقتحامات إلى مدن أخرى مثل نابلس ومخيم عسكر ومخيم الفوار، في سياق تصعيد مستمر ضد الفلسطينيين في الضفة.

شهدت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر يوم الأربعاء، اقتحاماً large-scale من قبل الجيش الإسرائيلي ، ترافق مع حملة واسعة من المداهمات وال اعتقالات في أحياء المدينة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية ملحوظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية كبيرة دخلت المدينة من محاور متعددة، supports bằng حوالي 16 مركبة عسكرية، قبل أن تصل تعزيزات إضافية من الحاجزين الشمالي والجنوبي، وانتشرت قوات راجلة في أحياء متعددة. كما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل حي نزال، واقتحمت عشرات المنازل، وأجريت تحقيقات ميدانية مع عدد من السكان. وقد أسفرت العملية عن اعتقال أكثر من خمسة فلسطينيين، بينهم شاب تم اعتقاله بعد إغلاق طرق رئيسية في المدينة.

واستمرت عمليات التفتيش والمداهمات لساعات، حيث أخبر جنود إسرائيليون المواطنين بأن الهدف من الاقتحام هو البحث عن أسلحة. وفي تطورات موازية، شملت الاقتحامات الإسرائيلية مدناً وبلدات أخرى في الضفة الغربية، مثل مخيم الفوار جنوباً، ومدينة نابلس ومخيم عسكر شمالاً. وتشهد المنطقة تصاعداً ملحوظاً في attacks من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وحرث ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة تلك القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب إحصائيات، فإن التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ 8 أكتوبر 2023 في الضفة الغربية أدى إلى مقتل 1169 فلسطينياً وإصابة 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال حوالي 23000 شخص وتهجير 33000 آخرين





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