اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي تحت حماية الشرطة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى في القدس الشرقية ورفعوا العلم الإسرائيلي وأدوا طقوسًا تلمودية تحت حماية الشرطة، في حادثة استفزازية جديدة تأتي ضمن مخطط استعماري متواصل لتهويد المدينة وطمس هويتها.

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، يوم الأحد، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، في خطوة استفزازية فجرت ردود فعل فلسطينية حذَّرت من مخططات " التهويد " المستمرة ضد المدينة المقدسة.

وأفادت بيانات محافظة القدس الفلسطينية بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا برفع العلم الإسرائيلي قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة، ورددوا أغنيات دينية ومارسوا طقوسًا تلمودية داخل الباحات. وقد أكد مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب في تصريحات لإذاعة الأناضول أن رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية يُعد جزءًا من سياسة إسرائيلية رسمية ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، بهدف فرض وقائع جديدة بالقوة في القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى.

وحذَّر الرجوب من أن هذه الممارسات المتكررة تندرج ضمن مخطط استعماري متواصل يهدف إلى التقسيم المكاني والزماني للمسجد، وتهويد المدينة كليًا لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي. ووصف هذه الأفعال أنها انتهاك واضح للقانون الدولي، واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم، محمِّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.

ودعا الرجوب المجتمع الدولي والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس المحتلة، كما شدَّد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة للأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، بينما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بوقف هذه الاقتحامات دون استجابة من تل أبيب.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاعتراف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها في عام 1980. هذه الحلقة تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، وتسلط الضوء على استمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، مما يزيد من ticking tensions ويُعرض المنطقة لمزيد من الاضطرابات





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المسجد الأقصى القدس الشرقية المستوطنون الإسرائيليون التهويد الاحتلال الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines