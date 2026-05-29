اقتحام ثور هائج لصالون حلاقة في إسطنبول يثير الذعر في عيد الأضحى

اقتحم ثور هائج يزن نحو طن صالون حلاقة في إسطنبول، محاصراً 14 شخصاً بالداخل في مشهد رعب أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل، وذلك وسط إحصاءات صادمة عن إصابات الأضاحي.

تحول صالون حلاقة في منطقة سلطان بيلي بالجانب الآسيوي من إسطنبول إلى مسرح لواحد من أغرب مواقف عيد الأضحى وأكثرها رعباً، بعدما اقتحمه فجأة ثور هائج يزن نحو طن، محاصراً 14 شخصاً بالداخل.

مقطع الفيديو المتداول وثق لحظة الصدمة؛ إذ تبددت أجواء الاستعداد للعيد وتحولت إلى تفريغ جماعي للذعر بين حلاقين وزبائن فروا في كل اتجاه، ارتمى بعضهم فوق الطاولات، بينما تجمد آخر على كرسيه بانتظار مصيره. ورغم الفوضى العارمة وتدمير أثاث المحل، غادر النجم المفاجئ المكان دون وقوع إصابات بشرية. منصات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتعليقات الساخرة من الرجال الذين هزمهم الثور رغم كثرتهم، قبل أن تتمكن الشرطة والأهالي من السيطرة عليه لاحقاً.

وتأتي هذه الواقعة وسط إحصاء رسمي صادم كشف وصول أكثر من 13 ألف مصاب إلى المستشفيات التركية في اليوم الأول من العيد جراء حوادث الأضاحي. ويبدو أن الثور كان جزءاً من أضحية عيد الأضحى، إلا أنه تمكن من الهرب من أصحابه وجاب الشوارع بجنون قبل أن يقتحم الصالون. ووفق شهود عيان، هرع الجميع للاختباء تحت الكراسي أو خلف المرايا، بينما حاول أحد الحلاقين إغلاق الباب لكن الثور كان أسرع.

بعد دقائق من الرعب، تمكن رجال الشرطة بمساعدة بعض المارة من تطويق الثور وربطه بحبال حتى تم نقله إلى مكان آمن. ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للثور وهو مربوط خارج الصالون، وسط حشد من الفضوليين. التعليقات على مواقع التواصل تراوحت بين السخرية والتعاطف. كتب أحد المغردين: 14 رجلاً لا يستطيعون التعامل مع ثور واحد!

بينما علق آخر: الحمد لله أن أحداً لم يصب، لكن الأثاث يحتاج إلى تعويض. وأشار ناشطون إلى ضرورة تشديد الرقابة على أماكن ذبح الأضاحي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع الإحصاءات المرعبة عن الإصابات. وأكدت وزارة الداخلية التركية أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، وأنها ستعمل على تحسين إجراءات السلامة خلال عيد الأضحى. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي تشهدها تركيا سنوياً خلال العيد، حيث يتسبب هروب الحيوانات أو سوء التعامل معها في إصابات خطيرة.

وقد دعا مسؤولون محليون إلى تخصيص مساحات آمنة للذبح بعيداً عن المناطق السكنية، وتوفير تدريب للجزارين. وفي هذا السياق، حظيت واقعة سلطان بيلي باهتمام واسع كرمز للفوضى التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالتعليمات





