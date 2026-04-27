اقتحام مستمر لمخيم قلنديا وإصابة فلسطينيين

القوات الإسرائيلية تواصل اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين واعتقالات واسعة النطاق. الوضع الإنساني في المخيم يزداد تدهورًا.

شهد مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، الاثنين، تطورات خطيرة مع استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية الواسع النطاق الذي بدأ فجرًا، وأسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين على الأقل جراء اعتداء بالضرب من قبل الجنود.

وقد باشرت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. يأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد التوترات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. بدأت القوات الإسرائيلية عمليات المداهمة الواسعة لمنازل الفلسطينيين في المخيم فجر الاثنين، حيث تم تفتيش المنازل بشكل دقيق ومكثف.

ووفقًا لشهود عيان، فقد استولت القوات على عدد من المنازل في حي السوق بعد إخلاء سكانها قسرًا، وحولتها إلى مراكز توقيف وتحقيق مؤقتة للمعتقلين. وقد رافق هذه العمليات حالة من الذعر والخوف بين السكان، الذين أفادوا بأن القوات أبلغتهم بأن العملية العسكرية قد تستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا. كما تم رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في سماء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، مما زاد من حالة التوتر والقلق.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق عمليات المداهمة العنيفة، بما في ذلك عمليات كسر الأبواب وتفتيش المنازل بشكل مهين. الوضع الإنساني في المخيم يزداد سوءًا مع استمرار الاقتحام، حيث يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية الأساسية والأدوية، بالإضافة إلى الخوف المستمر من الاعتقال أو الإصابة. تركزت عمليات الاعتقال التي نفذتها القوات الإسرائيلية على أسرى محررين، وأقارب أسرى فلسطينيين يقضون أحكامًا في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

هذه الاعتقالات التعسفية تهدف إلى ممارسة الضغوط على الفصائل الفلسطينية وإخماد أي مقاومة محتملة. ويشكل مخيم قلنديا، الذي يعتبر من أكبر وأقدم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، نقطة ساخنة تشهد اقتحامات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية وتقويض أي محاولات لتحقيق الاستقلال الفلسطيني.

منذ بداية الحرب في غزة، ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1154 فلسطينيًا وإصابة حوالي 11750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يقرب من 22 ألف فلسطيني، وفقًا لإحصائيات رسمية فلسطينية. هذه التطورات المقلقة تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية. كما أن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية يهدد بزيادة التصعيد وتفجير الوضع في المنطقة





