افتتاح الملتقى المهني الـ13 بجامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز رؤية 2030

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، انطلق الملتقى المهني الـ13 بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب للشباب، ودعم رؤية 2030 من خلال تعزيز التوطين وريادة الأعمال.

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز ونيابة عنه، افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، فعاليات الملتقى المهني الثالث عشر، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بمركز جدة سوبردوم تحت شعار معاً لصناعة مستقبل مهني يحقق رؤية 2030 .

وتجول الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في المعرض المصاحب للملتقى، والذي ضم 86 شركة وجهة من القطاعات الحكومية والخاصة، واطلع على ما تقدمه الشركات القيادية في مجالات الطاقة، والتقنية، والصناعة، والمالية، والصحة والخدمات، من فرص وظيفية وبرامج تدريبية. ألقى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى كلمة أوضح فيها أن إقامة الملتقى هذا العام لأول مرة خارج أسوار الجامعة تهدف إلى استيعاب عدد أكبر من جهات التوظيف، وتوفير فرص أوسع للمستفيدين، مبيناً أن الملتقى يثريه أكثر من 60 متحدثاً وخبيراً من داخل الجامعة وخارجها، عبر 26 جلسة حوارية وإرشادية، مما يعكس أثره المجتمعي ودوره في التأهيل والتوجيه وفتح الفرص. وفي ختام الافتتاح كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي شركاء النجاح والجهات الداعمة. الملتقى في نسخته الحالية يتيح أكثر من 1000 فرصة وظيفية في مجالات عدة تشمل الهندسة، والتقنية، والإدارة، والصحة، وقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى فرص في سلاسل الإمداد والتشغيل، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف وتطوير الخريجين. يهدف الملتقى إلى تعزيز التوطين عبر ربط الكفاءات الوطنية بفرص نوعية في القطاعات الحيوية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، ويدعم ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال ورش تخصصية وجلسات مع رواد الأعمال، بهدف التعريف بحاضنات الأعمال وربط الأفكار الناشئة بالجهات التمويلية. يوفر الملتقى تجربة رقمية متكاملة لربط الباحثين بالشركات وحجز المقابلات وتتبع الأثر، مع توفير مناطق متخصصة للإرشاد المهني تقدم جلسات استشارية مع خبراء وتقييم مباشر للسّير الذاتية، مما يتيح للمتقدمين فرصاً فورية للتوظيف والتدريب النوعي وفق توجيه مهني دقيق يتناسب مع تخصصاتهم. هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتعزيز التنمية المهنية وتقديم الدعم اللازم للشباب السعودي الطموح، حيث يوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهدافهم المهنية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. يساهم الملتقى في بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل المتنامي، ويدعم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي. يمثل الملتقى المهني فرصة استثنائية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع الكفاءات الوطنية، مما يعزز من فرص التوظيف والتعاون المشترك. كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره. الملتقى يمثل جزءاً أساسياً من جهود جامعة الملك عبدالعزيز لدعم التنمية الوطنية وخدمة المجتمع، ويؤكد على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة للابتكار والتميز. يمثل الملتقى فرصة مهمة للطلاب والخريجين لاكتشاف مساراتهم المهنية المستقبلية، والتواصل مع أصحاب العمل، والحصول على التوجيه والإرشاد اللازمين لتحقيق طموحاتهم المهنية





الملتقى المهني جامعة الملك عبدالعزيز جدة رؤية 2030 توظيف

