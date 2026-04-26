افتتاح أول مركز فايف آيرون جولف في الرياض.. تجربة تفاعلية مبتكرة لدعم رؤية 2030

افتتاح مركز فايف آيرون جولف في برج صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، يقدم تجربة جولف تفاعلية بتقنيات حديثة وبرامج تدريبية لجميع المستويات، في إطار دعم أهداف رؤية 2030 لنشر الرياضة وتحسين جودة الحياة.

أعلنت جولف السعودية عن الافتتاح الرسمي لأول مركز لعلامة فايف آيرون جولف في المملكة العربية السعودية، ويقع في الطابق الأرضي من برج صندوق الاستثمارات العامة ب الرياض .

يمثل هذا الافتتاح خطوة محورية في تطوير رياضة الجولف في المملكة، حيث يقدم تجربة جولف تفاعلية فريدة تعتمد على أحدث التقنيات والمحاكاة وبرامج التدريب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع المستويات، وذلك في إطار دعم أهداف رؤية 2030 الطموحة لنشر الرياضة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. هذا المشروع ليس مجرد إضافة لموقع ترفيهي جديد، بل هو استثمار استراتيجي يهدف إلى بناء قاعدة جماهيرية مستدامة لرياضة الجولف، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم المنافسات الاحترافية وتوسع نطاق المشاركة في هذه الرياضة على مدار العام.

يأتي هذا الافتتاح في وقت يشهد فيه قطاع الجولف العالمي نموًا ملحوظًا واستثمارات ضخمة، مع تركيز متزايد على جعل اللعبة أكثر سهولة وجاذبية لجميع الفئات العمرية والمستويات. يجسد "فايف آيرون الرياض" نموذجًا مبتكرًا يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتوسيع نطاق الوصول إلى رياضة الجولف، وخلق فرص جديدة للمبتدئين للدخول إلى عالم هذه الرياضة، وتشجيع المشاركة المستمرة من خلال برامج تدريبية متنوعة ودوريات داخلية.

يضم المركز أحدث أجهزة المحاكاة، بما في ذلك تقنيات TrackMan وGOLFZON، مما يتيح للزوار تجربة لعب واقعية على أشهر الملاعب العالمية بغض النظر عن الظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز خدمات متكاملة تشمل برامج تدريبية بقيادة مدربين محترفين، وخدمات Callaway Tour Fitting التي تساعد اللاعبين على اختيار المعدات المناسبة وتحسين أدائهم باستخدام بيانات دقيقة وتحليل متقدم. لا يقتصر دور "فايف آيرون الرياض" على توفير تجربة لعب ممتعة، بل يمتد ليشمل تطوير مهارات اللاعبين وتعزيز شغفهم بهذه الرياضة.

يقدم المركز دوري الجولف الداخلي الخاص بـ Five Iron، وهو الأكبر من نوعه عالميًا، بالإضافة إلى برامج تعليمية مصممة خصيصًا للمبتدئين والسيدات والناشئين. يهدف هذا النهج الشامل إلى خلق بيئة مشجعة ومحفزة لجميع فئات اللاعبين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة الجولف. صرح نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، بأن افتتاح فايف آيرون جولف يمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة وجعلها أكثر إتاحة للجميع.

وأكد على أن تطوير رياضة الجولف يتطلب تقديم تجارب مبتكرة تجمع بين الرياضة والتقنية والترفيه، وأن هذه الشراكة تسعى إلى تقديم نموذج جديد يعزز جاذبية الجولف ويفتح الباب أمام جيل جديد من اللاعبين. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود جولف السعودية الأوسع لبناء منظومة جولف متكاملة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة ممارسة الرياضة





