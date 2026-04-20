افتتاح صالة الفيحاء بدمشق بمواجهة ودية تجمع المنتخبين السوري واللبناني

شهدت العاصمة السورية دمشق افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بعد تحديثها وفق المعايير الدولية، بحضور أحمد الشرع الذي أكد على عمق العلاقات الرياضية والشعبية بين سوريا ولبنان.

شهدت مدينة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق ، يوم الاثنين، حدثاً رياضياً بارزاً تمثل في افتتاح صالة كرة السلة التي خضعت لعمليات تأهيل وتطوير واسعة النطاق استغرقت عدة أشهر. وقد تم تحديث المرافق لتتوافق مع أدق المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي ل كرة السلة (FIBA)، بهدف توفير بيئة رياضية مثالية تليق بالاستحقاقات القارية والدولية القادمة، وتعزز من قدرة البنية التحتية الرياضية السورية على استضافة المنافسات الكبرى في المستقبل القريب.

وحضر حفل الافتتاح أحمد الشرع، إلى جانب وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض، ولفيف من الشخصيات السياسية والقيادات الرياضية التي حرصت على مواكبة هذا الإنجاز. وعقب مراسم الافتتاح الرسمية، نزل الشرع إلى أرضية الصالة حيث التقى لاعبي المنتخبين السوري واللبناني، وتبادل معهم التحية والتقط الصور التذكارية في أجواء اتسمت بالود والروح الرياضية العالية. ولم يخلُ الحدث من لمسات ترفيهية، حيث حاول الشرع تسديد بعض الرميات نحو السلة، وسط تشجيع وتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة في المدرجات التي ملأت الصالة لمتابعة المباراة الافتتاحية بين الجارين. وفي كلمته الموجهة للحضور، عبر الشرع عن فخره واعتزازه بحضور هذه الفعالية، مستذكراً شغفه الشخصي برياضة كرة السلة في سنوات شبابه، قبل أن يضطر للابتعاد عنها نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والحروب التي فرضت تحديات مختلفة، مشبهاً تلك الظروف بلعبة أخرى تتطلب الكثير من الهجوم والدفاع والتعامل مع النتائج بين الانتصار والهزيمة. وأكد الشرع في خطابه أن هذا التطوير في المنشآت الرياضية ليس سوى البداية، وأن الخطط المستقبلية تشمل توسيع نطاق المشاريع الرياضية لتشمل مجالات أوسع. كما أشار الشرع إلى البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المباراة، مؤكداً أن التاريخ الذي يربط الشعبين السوري واللبناني تاريخ متجذر في العمق، تحاول السياسات أحياناً تعكير صفوه، لكن الرياضة تبقى الجسر الأقوى للتقارب. وأضاف أن اختيار كرة السلة كفعالية افتتاحية تعكس رغبة مشتركة في تعزيز الروابط، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز حدود التنافس الرياضي التقليدي، حيث لا وجود لمنطق الغالب والمغلوب في لقاءات الأخوة التي تجمع الشباب السوري واللبناني في مختلف المحافل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة جهود تهدف لإعادة إحياء النشاط الرياضي في سوريا وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى وضع الرياضة السورية على خارطة المنافسة الإقليمية والدولية بقوة وثقة أكبر في قادم الأيام





