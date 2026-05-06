اغتيال قيادي في قوة الرضوان وتصعيد إسرائيلي واسع في لبنان

عملية اغتيال مالك بلوط قائد في قوة الرضوان بالتنسيق مع واشنطن وغارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى وجرحى في البقاع والجنوب.

في تطور ميداني خطير يعكس تصاعد وتيرة المواجهات العسكرية في المنطقة، أعلن مسؤولون إسرائيل يون عن تنفيذ عملية اغتيال دقيقة استهدفت مالك بلوط، وهو أحد القيادات البارزة في قوة الرضوان النخبوية التابعة ل حزب الله ال لبنان ي.

هذه العملية، التي جرت في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، لم تكن مجرد ضربة عسكرية عابرة، بل جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي وعملياتي رفيع المستوى بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، مما يشير إلى وجود تعاون وثيق في تحديد الأهداف عالية القيمة وملاحقة القيادات الميدانية التي تدير العمليات الهجومية. وقد أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو هو من تولى تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل بلوط، في حين أشارت القناة 14 إلى أن العملية كانت تهدف إلى شل حركة واحدة من أكثر الوحدات العسكرية تعقيداً وتدريباً في هيكلية حزب الله، وهي قوة الرضوان المعروفة بمهامها التسللية والقتالية خلف خطوط العدو، مما يجعل هذا الاغتيال ضربة موجعة للهيكل القيادي للمجموعة.

من الناحية السياسية والعسكرية، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قرار الاغتيال صدر بتوجيهات مباشرة وصارمة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتنسيق الوثيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس. ووفقاً للمصادر، فإن التعليمات كانت تهدف بوضوح إلى إحباط مخططات عسكرية كان يعكف مالك بلوط على تطويرها، حيث تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن تنسيق عمليات قصف استهدفت المستوطنات في شمال إسرائيل، فضلاً عن التخطيط لهجمات كانت تستهدف إلحاق أذى جسيم بالجنود الإسرائيليين المرابطين على الحدود.

وفي هذا السياق، أطلق نتنياهو وعيداً بتنفيذ المزيد من هذه العمليات النوعية، بينما أكد يسرائيل كاتس أن أي عنصر مسلح ينتمي إلى حزب الله لا يتمتع بأي حصانة، مشدداً على أن الذراع العسكرية للحزب ستظل هدفاً مشروعاً حتى يتم تحييد كافة تهديداتها، وهو ما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على نقل المعركة إلى عمق الأراضي اللبنانية. وبالتوازي مع عملية الاغتيال، شهدت عدة مناطق لبنانية تصعيداً عسكرياً عنيفاً، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف الذي استهدف مواقع استراتيجية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، فقد أسفرت هذه الهجمات عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين والعناصر المسلحة. ففي بلدة زلايا الواقعة في منطقة البقاع الغربي، أدت غارة جوية عنيفة إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينما تعرضت بلدة ميفدون في محافظة النبطية بجنوب لبنان لهجوم منسق بواسطة طائرات مسيرة نفذت أربع دفعات من الغارات في الصباح الباكر، مما أدى إلى مقتل شخصين، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف طال أرجاء البلدة وأدى إلى دمار واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد، بل نفذ الطيران الإسرائيلي غارات متتالية على وادي النهر الفاصل بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، في استهداف واسع للمواقع والتحصينات العسكرية المزعومة. وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي الكوادر الطبية، أفادت التقارير أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية استهدفت مسعفين في بلدة ديركيفا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية في نقل الجرحى من مواقع القصف، مما أدى إلى سقوط إصابات إضافية تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفيات المنطقة تحت ظروف أمنية صعبة.

إن هذا التصعيد الشامل يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى ممارسة ضغط أقصى على حزب الله من خلال استهداف قياداته الميدانية وبنيته التحتية العسكرية في آن واحد، في وقت يسود فيه التوتر أجواء المنطقة بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية والسياسية، خاصة مع استمرار الدعم العسكري واللوجستي الأمريكي لإسرائيل في تنفيذ هذه العمليات التي قد تدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة غير مسبوقة





